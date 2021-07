AMD dévoile la Radeon RX 6600 XT : du jeu next-gen en Full HD à un tarif plus doux

AMD étend sa gamme RDNA 2 avec la Radeon RX 6600 XT. Une carte plus simple et moins chère.

La pénurie de composants n’empêche pas les équipes de Nvidia et AMD de travailler sur de nouveaux produits. En l’occurrence, AMD dévoile aujourd’hui une nouvelle carte graphique utilisant l’architecture RDNA 2 : la Radeon RX 6600 XT.

Une nouvelle puce RDNA 2, mais revue à la baisse

Comme son nom l’indique, la Radeon RX 6600 XT est une déclinaison moins puissante des Radeon RX 6700 XT et RX 6800 déjà lancées par la marque plus tôt dans l’année. L’objectif est clairement de rivaliser sur le segment de la carte graphique accessible face aux excellentes GeForce RTX 3060 ou RTX 3050. Ici, plus question de viser des écrans QHD ou 4K, AMD estime que sa nouvelle Radeon RX 6600 XT sera parfaite pour les joueurs avec un écran Full HD.

Pour couper des les coûts, AMD nous propose un GPU RDNA 2 avec 32 CUs (Compute Units) contre 40 pour la Radeon RX 6700 XT. Ils seront cadencés à un maximum de 2359 MHz en Game Clock par défaut, et seront épaulés par 8 Go de GDDR6 sur un bus 128 bits et 32 Mo de Infinity Cache. La carte se connecte en PCI Express 4.0, mais n’exploite que 8 lignes contre 16 pour les cartes haut de gamme. AMD promet que cette bande passante plus limitée ne devrait pas poser de problèmes.

L’avantage ici est que la carte garde toutes les innovations de RDNA 2 : une compatibilité entière avec DirectX 12 Ultimate, grâce à un support du VRS et du ray tracing notamment.

Cette revue à la baisse des caractéristiques permet aussi à AMD de limiter la consommation : seulement 160 W. Autrement dit, la puce graphique sera simple à refroidir et à intégrer dans un PC sans une alimentation haut de gamme.

Du jeu Full HD plus accessible

Comme nous l’avions vu à la fin de l’année 2020, le monde du PC gaming est encore largement dominé par les écrans Full HD. C’est donc un marché très intéressant à viser pour AMD. Sur ce segment, c’est bien la Nvidia GeForce GTX 1060 qui est encore très populaire. Comme Nvidia, AMD aimerait bien que les propriétaires de GTX 1060 se tournent vers ses nouvelles cartes au moment de renouveler leurs composants. La firme met donc en avant des performances qui seraient multipliées par 2,5X au mieux à jeu égal entre une GTX 1060 et une RX 6600 XT.

Si on repasse sur quelque chose de plus contemporain, AMD promet d’être plus performante que la RTX 3060 dans plusieurs jeux très populaires comme Doom Eternal, Death Stranding, Battlefield 5 ou encore Assassin’s Creed Valhalla. Il faut toutefois noter que AMD n’active pas les options de ray tracing dans ces tests. C’est sur ces scénarios où RDNA 2 montre encore du retard face à la concurrence. En revanche dans les jeux classiques, sans ray tracing, RDNA 2 se montre très performant et cela pourrait bénéficier à AMD sur ce segment plus accessible.

Lancement en août

Les Radeon RX 6600 XT seront disponibles chez les marques habituelles comme ASRock, Asus, Gigabyte, MSI ou encore Sapphire dès le 11 août. AMD nous a communiqué un prix de départ conseillé à 379 dollars HT qu’il faudra par la suite préciser avec chaque marque et les commerçants. En période de pénurie, nous avons vu que les tarifs étaient malheureusement rarement respectés.

Théoriquement, la GeForce RTX 3060 de Nvidia est commercialisée à un tarif inférieur, puisque Nvidia propose un tarif conseillé de 335 euros. Là encore, dans les faits, on a plus souvent vu des RTX 3060 se monnayer à plus de 700 euros, quand elles sont en stock.