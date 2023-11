AMD tacle Intel avec sa nouvelle architecture processeur Zen 4c

AMD dévoile une nouvelle architecture processeur à destination des PC portables, la Zen 4C, une réponse au design hybride d'Intel adopté depuis deux ans.

AMD vient de dévoiler une nouvelle architecture processeur à destination des PC portables de taille réduire, les ultrabooks. Avec ces deux nouveaux CPU, les Ryzen 5 7545U et Ryzen 3 7440U, le constructeur promet tous les avantages de la technologie big.LTTLE adoptée par Intel, sans les inconvénients.

Le constructeur a d’ailleurs révélé que cette nouvelle architecture a été implémentée dans la déclinaison Z1 de l’Asus ROG Ally sortie il y a quelques semaines, et devrait s’adapter parfaitement aux futures consoles portables tournant sur processeur Ryzen mobile.

Des cœurs Zen 4c identiques, mais plus petits

La grande nouveauté de cette architecture réside dans les cœurs Zen 4c, qui sont une version 35% plus compacte des cœurs Zen 4 classiques.

Selon AMD, ces nouveaux cœurs proposent le même nombre d’instructions par cycle (IPC), mais pour une consommation énergétique réduite en dessous de 15W. Leur plus petite taille leur permet aussi d’être, à terme, plus nombreux sur le circuit intégré.

Les cœurs Zen 4 sont quant à eux plus performants au-dessus d’une consommation énergétique de 20W, avec une fréquence maximale supérieure et une optimisation pour les tâches single-thread. AMD insiste sur le fait que ces deux cœurs sont identiques en termes de jeux d’instructions, de cache et même de latence.

AMD tacle gentiment Intel

Le constructeur ne s’en cache pas : c’est bien Intel qui est visé avec cette architecture hybride. Ce dernier utilise des cœurs haute performance et basse consommation depuis sa 12eme génération de processeurs Alder Lake, avec des différences fondamentales entre les deux types de cœurs.

Avec Zen 4c, AMD ne fait pas de distinction entre les deux types de cœurs, qui offrent tous les deux le même niveau de performance à fréquence égale. De plus, contrairement à Intel et son Thread Director, AMD n’exploite que le scheduler du système d’exploitation pour attribuer dynamiquement telle tâche à tel cœur.

Pour le moment, AMD intègre cette nouvelle architecture à ses processeurs plus modestes à destination des ultrabooks, les Ryzen 5 7545U et Ryzen 3 7440U. Mais gageons qu’elle sera progressivement implémentée au reste de la gamme d’ici à 2024.