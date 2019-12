AMD Radeon RX 5500 XT : une carte graphique next gen pour le Full HD

AMD dévoile aujourd'hui la RX 5500 XT, sa nouvelle carte graphique utilisant l'architecture RDNA que l'on retrouvera sur les consoles nouvelles génération. Cette carte promet de faire tourner les jeux en Full HD.

AMD lance une nouvelle carte graphique aujourd’hui, mais il ne s’agit malheureusement pas encore d’une concurrente pour les meilleures cartes de Nvidia. La RX 5500 XT est en effet une carte graphique milieu de gamme construite avec la nouvelle architecture RDNA. Elle n’a qu’un seul objectif : proposer le nécessaire à petit prix pour faire tourner les jeux en Full HD.

Comparée à la RX 480, cette nouvelle carte graphique propose un surplus de performance de 12 % pour une réduction de consommation de 30 %, ce qui permet à AMD d’annoncer une performance par watt consommé multiplié par 1,6.

La rivale tout trouvée de la GeForce GTX 1650 Super

Nvidia a dévoilé en octobre sa GeForce GTX 1650 Super, qui a elle aussi pour ambition de faire tourner les jeux en Full HD.

Dans son annonce, AMD n’hésite pas à s’y confronter, pour évidemment annoncer que la RX 5500 XT fait mieux sur une sélection de 20 jeux plutôt populaires comprenant Red Dead Redemption 2 et Call Of Duty Modern Warfare.

La machine utilisée par AMD pour ces tests était équipée d’un processeur AMD Ryzen 5 3600X, de 16 Go de RAM DDR4 et un disque dur de 4 To pour le stockage.

Du côté des caractéristiques techniques, cette carte graphique embarque donc une puce RDNA gravée en 7 nm avec 22 CUs, 1408 SPs, une fréquence de 1,7 à 1,84 GHz et une connexion PCIe 4.0, pour une puissance annoncée de 5,2 TFlops. La consommation maximale est annoncée à 130W, et AMD livre cette carte avec 4 ou 8 Go de mémoire GDDR6.

Prix et disponibilité

La RX 5500 XT est disponible dès aujourd’hui. Voici son prix de vente conseillé :

AMD Radeon RX 5500 XT 4 Go : 182,90 euros

AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go : 215,90 euros

À ce tarif, AMD s’attaque effectivement frontalement à la GeForce 1650 Super que l’on trouve autour de ce tarif, mais avec un stock très limité. Notez que pour l’achat d’une Radeon RX 5500 XT, AMD offre le jeu Monster Hunter World Iceborne et 3 mois d’abonnement Xbox Game Pass pour PC.

Une carte pour le 1080p et une pour le 1440p

Avec cet ajout à sa gamme, AMD propose désormais la Radeon 5500 XT pour le jeu en 1080p, et la Radeon 5700 pour le jeu en 1440p. Il faudra probablement attendre 2020 pour voir le fabricant s’aventurer sur le marché très haut de gamme de la 4K native.

En attendant, la marque pourra jouer son intégration à la PlayStation 5 et la Xbox Scarlett pour occuper ce terrain.

