Apple : les écrans de certains MacBook M1 semblent se craqueler sans raison

De nombreux utilisateurs de MacBook Pro / Air sous processeur M1 rapportent l'apparition de fissures sur leurs écrans... sans raison particulière ou choc préalable. Et si les témoignages s'accumulent au fil des mois, Apple se contente dans bien des cas de facturer les réparations.

Pour certains utilisateurs de MacBook M1, c’est la double peine. De nombreux témoignages partagés il y a plusieurs semaines sur Reddit et sur le forum Apple Support font état d’écrans anormalement fragiles sur les derniers MacBook Air et Pro, qui se fissurent sans raison particulière dans le cadre d’une utilisation normale. Comme le rapporte 9to5Mac, Apple a bien pris en charge la réparation de ces Mac, parfois de façon gratuite, mais très souvent en facturant à l’utilisateur le remplacement de la dalle. Non contents d’être confrontés sans raison à un appareil endommagé, certains utilisateurs doivent donc mettre en prime la main au portefeuille.

En France, même en ayant souscrit à Apple Care+, le remplacement de l’écran sur un MacBook coûte 99 euros hors garantie. Un tarif qui peut s’élever facilement à plusieurs centaines d’euros si vous n’avez pas opté pour ce contrat et qu’Apple considère que vous être à l’origine de la panne.

Un problème souvent observé à la réouverture du capot

Dans de nombreux cas, le problème surviendrait à la réouverture du capot ou parfois juste en modifiant l’angle d’inclinaison de l’écran. De quoi laisser de nombreux utilisateurs perplexes quant à l’anormale fragilité de l’appareil. L’étape suivante se résume à la confrontation avec le SAV d’Apple qui plaide souvent une mauvaise manipulation de l’écran.

On notera que les témoignages partagés sur Reddit et l’Apple Support ne semblent pas limités à une seule région géographique. Il est donc possible que n’importe quel utilisateur puisse être confronté au problème.

« Nous avons acheté un Macbook Air M1 il y a 4 mois. Le week-end dernier, ma femme regardait un film sur Netflix et a incliné l’écran en le tenant par le bord pour modifier l’angle de vue. L’écran s’est noirci à l’exception d’une zone sur la gauche qui avait des lignes lumineuses avec un motif irrégulier », témoigne un client australien. « J’ai apporté le MacBook au magasin Apple local et ils m’ont dit que ma femme avait causé cette fissure par pression et qu’elle n’était pas couverte par la garantie. Le coût de la réparation est de 725 dollars australiens (…) ».

« J’ai fermé mon ordinateur portable pour sortir le chien. Je suis rentré et j’ai réouvert l’ordinateur et il y avait une fissure », explique un autre utilisateur. « C’était très déroutant, car je ne comprenais pas comment cela avait pu se produire. J’ai apporté le Mac au magasin Apple et on m’a dit d’emblée (…) que j’avais dû fermer le capot sur quelque chose. Quand j’ai dit que cela ne s’était pas produit, ils ont dit que j’avais dû appuyer sur le capot ou le tenir mal ».

Un lecteur britannique de 9to5Mac rapporte une mésaventure similaire avec un MacBook Pro M1 acheté en mars 2021. « Hier matin, je l’ai ouvert pour découvrir des fissures sur l’écran. J’ai contacté Apple et j’ai été obligé de payer 570 livres d’avance pour qu’ils le réparent. Je leur ai dit que je n’avais rien fait pour endommager l’écran, mais ils m’ont répondu que leurs techniciens décideraient si je l’avais endommagé et que, si c’était le cas, je perdrais mon argent ».

Le cadre de l’écran trop souple ?

Si la piste d’une fermeture du capot sur un élément susceptible de briser la dalle peut expliquer une partie des pannes, le cadre de l’écran pourrait aussi être trop souple. Cela expliquerait les pannes évoquées avec amertume par de nombreux clients. Si le cadre n’est pas suffisamment rigide, manipuler normalement l’écran pourrait effectivement suffire à endommager la dalle. Cette explication impliquerait toutefois un important défaut de conception de la part d’Apple.

Contacté par 9to5Mac et de nombreux médias, Apple n’a pas commenté ces témoignages.