Le comble d’une montre : l’Apple Watch Series 7 serait en retard

L'Apple Watch Series 7 ne devrait pas sortir en même temps que l'iPhone 13. La nouvelle montre connectée aurait quelques difficultés de production.

Apple a un agenda chargé pour cette fin d’année, et en particulier au mois de septembre où la firme aurait prévu plusieurs conférences. En plus de son iPhone 13, d’un Macbook M1X ou des nouveaux AirPods, Apple a notamment prévu de lancer une nouvelle génération de montres Apple Watch, la série 7.

Malheureusement pour Apple, des problèmes de production entraveraient ses plans.

Un design trop complexe à fabriquer

L’une des nouveautés de cette Apple Watch Series 7 serait son nouveau design avec des bords droits reprenant ce qu’Apple propose sur l’iPad Pro et l’iPhone. À défaut d’unifier ses connecteurs de charge, la marque veut au moins faire en sorte que ses produits se ressemblent un peu plus, et ainsi donner l’impression de faire partie du même écosystème.

D’après le Nikkei Asia, depuis corroboré par les sources de Bloomberg, Apple aurait débuté la production de petits échantillons pour vérifier ses capacités et les résultats auraient été décevants. L’adoption du nouveau design rendrait compliqué l’intégration des composants sur les chaînes d’assemblages, et Apple ferait désormais face à un retard de production.

Le nouveau design ne serait pas uniquement à blâmer : Apple souhaiterait intégrer de nouveaux capteurs dans sa montre, notamment celui qui permettrait de mesurer le glucose dans le sang, ce qui aurait profondément modifié le design interne du produit.

Pourquoi Apple s’en rend compte que maintenant ?

On pourrait trouver cela étrange qu’une machine aussi bien huilée qu’Apple attende le début des tests de productions pour s’apercevoir de ce genre de problèmes. D’après le Nikkei, la pandémie poserait ici un problème de taille : les ingénieurs d’Apple sont dans l’impossibilité de se rendre sur place pour vérifier les spécifications du produit et sa production.

Quand va sortir l’Apple Watch Series 7 ?

En l’état, il semble difficile d’évaluer la gravité de ce retard de production. Si Apple parvient à vite lancer la production en masse de sa montre connectée, on pourrait même avoir le droit à une présentation de l’Apple Watch en même temps que l’iPhone, avec simplement une date de commercialisation plus tardive. La firme a, par le passé, déjà présenté des produits ne sortant qu’un ou deux mois plus tard.

Si les problèmes de conception sont plus importants, alors l’Apple Watch pourrait avoir le droit à son propre événement plus tard dans l’année. Il semble aujourd’hui trop tôt pour estimer que la montre pourrait rater les fêtes de fin d’année, une période commerciale cruciale pour les marques.