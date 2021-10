Voici la raison pour laquelle les MacBook Pro n’ont pas Face ID (malgré l’encoche)

Deux vice-présidents d'Apple ont confié au Wall Street Journal leurs impressions sur le futur du MacBook Pro. Résultat : Touch ID suffit amplement et les écrans tactiles sont réservées aux iPad.

Depuis l’annonce des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi donc avoir ajouté une encoche ? D’autant que celle-ci n’apporte même pas Face ID, la technologie de reconnaissance faciale de l’iPhone avec elle.

Apple apporte enfin un élément de réponse sur ce point, à l’occasion d’une série d’entretiens avec le Wall Street Journal (via 9to5Mac). À en croire Tom Boger, vice-président d’Apple chargé du marketing des Mac et iPad, la firme d’aurait pas forcément l’intention d’ajouter Face ID dans les prochaines versions du MacBook Pro, contrairement à ce que peut laisser penser l’arrivée de l’encoche.

Touch ID suffit

Le vice-président considère que Touch ID suffit amplement. Selon lui :

Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier.

Autre interrogation qui revient parfois à propos des MacBook Pro : pourquoi ne pas avoir ajouté un d’écran tactile ? Là-dessus, c’est John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle de la marque, qui esquive la question :

Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile du monde sur un iPad. Il est totalement optimisé pour cela. Et le Mac est totalement optimisé pour la saisie indirecte. Nous n’avons pas vraiment senti de raison de changer cela.

Par saisie indirecte, l’ingénieur veut parler d’un clavier et d’une souris tout simplement, vu comme une manière plus indirecte d’interagir avec un ordinateur qu’une utilisation tactile.

Lueur d’espoir pour les réparateurs tiers

Du bout des lèvres, Tom Boger a également répondu au Wall Street Journal à propos des réparateurs indépendants. Ceux-ci prennent souvent en charge les MacBook et appareils Apple non couverts par AppleCare, mais leur travail est souvent compliqué par des soucis d’approvisionnement en pièces « officielles » et un manque de partage d’informations de la part d’Apple. L’exécutif a confirmé qu’Apple « travaille dans ce domaine » sans détailler davantage.

On ne sait pas exemple pas si l’entreprise compte agrandir son réseau de réparateur agréé, ou encore si elle prévoit ou non de faciliter la tâche des réparateurs tiers en leur proposant des pièces ou des formations.