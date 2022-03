Keynote Apple : les iPad Air et iPhone SE 5G se précisent

Selon le site 91Mobiles, le principal opérateur asiatique a commencé à préparer son site internet pour proposer à la vente les futurs iPhone SE et iPad Air. Apple a annoncé, mercredi, la tenue de sa première keynote de l'année le 8 mars prochain.

C’est désormais officiel. Apple tiendra bien sa première keynote de l’année le 8 mars prochain à 19h. Les invitations ont été lancées mercredi et il ne reste plus qu’à en connaître le contenu. Ce n’est sans doute pas le point le plus imprévisible.

Depuis des mois, la rumeurs veut que l’iPhone SE 3e génération et une nouvelle déclinaison de l’iPad Air soient les stars de l’événement. Deux produits qui ont été renouvelés début et fin 2020, et n’ont pas connu de modifications, quelles qu’elles soient depuis lors. Leur heure est peut-être venue de faire peau neuve.

Les sites se préparent à l’arrivée des produits

C’est en tout cas ce qui semble bien se tramer en amont du rendez-vous fixé par Apple. Selon une information d’Evan Blass publié sur le site 91Mobiles, les opérateurs et revendeurs asiatiques ont même commencé à préparer leurs pages internet pour faire de la place à l’iPhone SE 5G et à l’iPad Air 5.

Source : 91Mobiles Source : 91Mobiles

Comme le souci de précaution prévaut chez Apple plus qu’ailleurs, aucun site ne dispose évidemment des visuels officiels de commercialisation avant l’heure. Mais Evan Blass a repéré que les pages existaient en tout cas bel et bien chez l’un des principaux opérateurs mobiles.

Celles-ci préparent donc le terrain pour un nouvel iPad Air et un nouvel iPhone SE qui seront ensuite mis en vente dès la fin de la keynote. En regardant de plus près les métadonnées des pages concernées, il est explicitement fait état d’un iPad Air de 5e génération et d’un iPhone SE de 3e génération. S’ils sont généralement prévenus en amont (et tenus par un embargo de ne rien dévoiler), les revendeurs ne peuvent cependant pas afficher d’informations lors de la création des espaces prévus sur leur site de vente.

Une chose est sûre : les deux produits semblent bien en approche. S’ils ne s’annoncent pas révolutionnaires sur le fond et la forme, ils vont néanmoins améliorer l’existant en termes de puissances et de possibilités. Reste à savoir s’ils seront accompagnés d’éventuels MacBook et accessoires pour compléter le programme de l’événement.

