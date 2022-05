Apple : comment activer le mode Jeu vidéo pour jouer tranquille sur son iPhone ?

Avec iOS 15, Apple a lancé le mode Concentration pour vous permettre de rester focus sur votre activité du moment (repos, travail, sport, etc.). Mais saviez-vous que ce mode existe aussi pour vos parties de jeu vidéo ? On vous explique comment le configurer.

Jouer en toute tranquillité, c’est autant possible que de travailler sans être dérangé. Apple a vanté le mérite de son mode Concentration au lancement d’iOS 15 et macOS Monterey notamment. Il s’agit d’un mode à activer pour rester concentré à sa tâche, ne pas être importuné par des notifications, des appels ou des messages à des moments définis de la journée. Et cela vaut aussi pour le jeu vidéo.

Car, pour Apple, le jeu vidéo est considéré comme une activité à part entière, au même titre que la conduite, la lecture, le sport ou le travail. Vous avez le droit de jouer en paix. Le mode Jeu vidéo se règle donc comme n’importe quel mode Concentration.

Vous pouvez prévenir que vous êtes en train de jouer

Si vous farfouillez dans le monde Concentration, vous découvrirez ainsi que la marque à la pomme a prévu un mode qui peut s’activer quand vous jouez. Pour y accéder, vous pouvez passer par les Réglages > Concentration et aller ainsi le configurer.

Vous pouvez aussi vous y rendre depuis le Centre de contrôles en faisant glisser votre doigt du haut vers le bas de l’écran sur la droite et en appuyant sur l’onglet Concentration. Vous pouvez ensuite le créer et l’ajouter depuis le signe « + » en bas. À vous la configuration selon vos besoins.

Ajoutez un mode en cliquant sur le + // Source : Frandroid Choisissez les personnes qui peuvent vous joindre malgré votre partie // Source : Frandroid Vous pouvez définir quelques applications dont les notifications apparaîtront // Source : Frandroid Le mode Jeu vidéo est prêt // Source : Frandroid

Vous l’activez, puis vous définissez les personnes dont les notifications passeront entre les mailles pour les appels ou encore les messages (par défaut, cela peut être votre liste de contacts favoris ou une sélection). Vous choisissez les apps qui ont également le droit de s’afficher en cas d’urgence. Cela pourra être sur l’écran d’accueil, l’écran verrouillé ou les deux. Sachez que, dès que vous lancez ce qu’Apple identifie comme un jeu (jeu mobile, Apple Arcade, etc.), le mode s’applique automatiquement.

Manette connectée, mode activé

Vous pouvez aussi l’automatiser, mais par défaut, l’iPhone, l’iPad ou le Mac déclenche le mode Jeu vidéo dès qu’une manette connectée en Bluetooth est détectée, si l’activation intelligente est activée. Vous pouvez aussi définir des heures, une durée ou des lieux pour que votre appareil bascule dans ce mode sans avoir rien à toucher.

Il est possible de signaler aux personnes qui tentent de vous contacter que vous jouez en activant un message. En attendant que vous ayez fini votre partie, les notifications s’accumuleront dans le centre dédié et vous pourrez toutes les voir apparaître en désactivant le mode. Vous avez le choix d’appliquer ce mode Concentration Jeu vidéo et ses réglages à l’ensemble des appareils liés à votre compte iCloud. Il se mettra alors en route sur MacBook, iPad ou iPhone indifféremment.

Si c’est une première pour Apple, ce n’est pas nouveau sur smartphone d’optimiser les ressources matérielles et humaines sur un jeu mobile. Asus a notamment doté sa gamme ROG Phone d’un mode s’apparentant à un mode concentration pour le jeu vidéo. Toutes les notifications sont ainsi écartées de l’affichage pour ne pas perturber le joueur qui en prendra connaissance par la suite.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.