Parallels 18 veut doubler la vitesse de Windows 11 sur MacBook

Parallels a annoncé Parallels 18, la nouvelle version de son application de machine virtuelle qui vient simplifier son installation sur les machines d'Apple. Celle-ci facilite également son déploiement sur les appareils professionnels et offre au MacBook une meilleure expérience pour le jeu vidéo.

Qui a dit qu’il fallait choisir entre Mac et PC ? Parallels a annoncé la sortie de Parallels Desktop 18, la nouvelle version de son application permettant d’utiliser Windows sur un MacBook via une machine virtuelle.

Les nouveautés de Parallels 18

Cette nouvelle version de l’application apporte des améliorations notables et prend désormais en charge la dernière version du système d’exploitation des MacBook. Vous pourrez à présent exécuter l’application depuis Stage Manager avec macOS Ventura pour une installation en un clic.

De plus, cette version sera maintenant plus simple à déployer pour les professionnels souhaitant l’utiliser à travers des flottes d’appareils et sera accessible sans avoir à rejoindre le programme Microsoft Insider pour télécharger une version compatible ARM.

La version 18 de Parallels améliore la transition entre les deux systèmes et d’exploitation en permettant aux utilisateurs Mac d’exécuter plus de 200 000 applications Windows et jeux sur macOS. Le logiciel est disponible en trois versions différentes : une Standard, une Pro et une version Business.

Une version standard offrant une compatibilité avec les manettes Xbox et PlayStation

La version standard du logiciel est dorénavant optimisée pour macOS Ventura. Elle gère l’affichage ProMotion des MacBook Pro 14 et 16 pouces et libère la puissance des puces d’Apple. Cela permet aux utilisateurs d’affecter plus de ressources à leur machine virtuelle et d’obtenir des vitesses presque deux fois plus rapides dans Windows 11, notamment avec la puce M1 Ultra du Mac Studio.

Pour les gamers qui aimeraient profiter de leurs jeux sur Mac, Parallels 18 offre un support accru des manettes Bluetooth Xbox et DualShock avec un transfert rapide des paramètres Windows et Linux. L’application devient également compatible avec davantage de jeux.

L’application améliore en outre la compatibilité des applications x86 avec la version ARM de Windows ainsi que la prise en charge des périphériques USB 3.0 permettant la diffusion vidéo en direct (appareils de capture vidéo).

Les versions Pro et Business apportent quelques ajouts supplémentaires

La version Pro ajoute quant à elle quelques options supplémentaires par rapport à la version standard avec la possibilité de configurer les paramètres du réseau utilisé (bande passante, latence, etc.). Elle isole par ailleurs le réseau de la machine virtuelle et offre ainsi une meilleure sécurité.

Enfin, la version Business va encore un cran au-dessus en ajoutant la prise en charge SSO/SAML pour l’obtention des licences, ce qui devrait simplifier son déploiement sur des flottes de Mac.

