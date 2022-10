Apple : 19 millions d’euros d’amende pour avoir retiré le chargeur des iPhone au Brésil

Au Brésil, Apple a été condamné à une amende de 19,3 millions d'euros pour avoir retiré le chargeur des boîtes d'iPhone. La firme va faire appel.

Apple a été condamné à payer une amende d’environ 19,3 millions d’euros d’amende pour avoir retiré le chargeur des boîtes des iPhone. Comme l’explique Reuters, un tribunal de l’État de Sao Paolo au Brésil a infligé une sanction financière de 100 millions de reais au géant de la tech qui a récemment lancé ses iPhone 14 et iPhone 14 Pro.

L’agence de presse rappelle que l’entreprise était poursuivie l’AMBCC, une association d’emprunteurs, de consommateurs et de contribuables. Celle-ci estimait que le fait qu’Apple vende son produit phare, l’iPhone, sans chargeur, constituait une pratique abusive.

Le discours écoresponsable contesté d’Apple

Rappelons qu’Apple justifie sa décision de retirer les chargeurs des boîtes d’iPhone en expliquant que cela permet de réduire son impact environnemental. En effet, cela est censé permettre de réduire la production de chargeur (et donc la pollution qui en découle), mais aussi de rendre plus efficaces le transport des produits des usines aux points de vente. Comme les emballages sont moins encombrants, on peut en mettre plus dans un conteneur par exemple.

D’autres marques appliquent désormais la même politique — avec les mêmes justifications écoresponsables — à l’instar de Samsung ou Google. Récemment, on apprenait qu’Oppo songeait aussi à retirer le chargeur de ses boîtes de smartphones d’ici à l’année prochaine. Cette question est toujours sujette à débat puisque d’aucuns estiment qu’il s’agit d’une décision moins motivée par la crise environnementale que par l’appât du gain. Le retrait des blocs de charge permet en effet aux constructeurs de les vendre séparément avec une bonne marge.

Apple va faire appel

Pour le tribunal de Sao Paolo, « il est évident que, sous le couvert d’une « initiative verte », l’accusé [Apple] impose au consommateur l’achat obligatoire d’adaptateurs de chargeurs qui étaient auparavant fournis avec le produit ». La firme de Cupertino, de son côté, a déjà indiqué qu’elle ferait appel de cette décision de justice. Autrement, elle devrait à nouveau fournir les chargeurs avec les iPhone qu’elle vend au Brésil.

Plusieurs questions restent en suspens. Les autres constructeurs ayant retiré les chargeurs de leurs emballages risquent-ils aussi d’être poursuivis ? De telles décisions de justice pourraient-elles avoir lieu dans d’autres pays ?

Rappelons qu’en Europe, l’heure est aussi à la réduction des déchets générés par le marché des nouvelles technologies. Ainsi, en France, il n’est plus obligatoire d’intégrer des écouteurs dans les boîtes de smartphones tandis que l’USB-C devient le port de charge universel officiel pour un grand nombre d’appareils sur le Vieux Continent. À cet égard, les iPhone ont jusqu’à 2024 pour passer à l’USB-C.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.