Apple a un problème avec la conception de ses modems

Malgré le rachat d'un spécialiste des modems en 2019, Apple n'arrive toujours pas à les concevoir en interne. La firme doit faire appel à Qualcomm pour l'aider sur les prochains iPhone.

Depuis l’iPhone 4, l’une des stratégies gagnantes d’Apple est d’internaliser un maximum de technologies pour maitriser de bout en bout ses produits, de la puce au logiciel.

On l’a évidemment vu avec l’intégration des puces Apple A dans les iPhone et iPad, mais aussi avec les puces Apple M1 et M2 dans les Mac, ainsi que les puces W et H dans les accessoires.

Il y a d’abord eu les processeurs, puis les puces graphiques et maintenant Apple travaille sur ses modems. Il s’agit d’un composant essentiel du smartphone puisqu’il permet de capter le réseau cellulaire 3G, 4G ou 5G et donc la connexion à Internet.

Le rachat des modems Intel n’a pas suffi

En 2019, Apple a racheté l’activité modem d’Intel. Ce dernier proposait des modems alternatifs à ceux de Qualcomm sur certains modèles d’iPhone. Ils étaient réputés moins efficaces que la solution de Qualcomm, mais permettaient de diversifier les fournisseurs.

Plus de trois ans après, la conception des modems Apple se déroule toujours mal, comme le rapporte le média Bloomberg. Qualcomm devrait donc fournir des modems pour « une large majorité des iPhone en 2023 ».

La déclaration vient de Qualcomm en marge de ses résultats financiers. La firme s’attendait à perdre le marché de l’iPhone comme Intel a perdu celui des Mac, mais a eu la bonne de surprise de comprendre qu’il garderait sa large majorité pour 2023.

On ne connait pas dans le détail les difficultés d’Apple avec ses propres modems. Cela révèle toutefois qu’il s’agit de technologies de pointe difficile à maitriser. Au-delà du modem, il y a les questions de gestion des fréquences par l’appareil et par les antennes. Apple veut sans doute éviter un nouvel Antenna Gate, un problème qui avait touché l’iPhone 4 en son temps.

Apple et Qualcomm y croient toujours

Malgré les difficultés à concevoir ses propres modems, Apple continue de travailler sur sa propre solution développée en interne. Qualcomm continue également d’y croire puisque la firme a annoncé qu’elle s’attendait à perdre Apple comme client dans les années à venir, probablement à l’horizon 2025.

