Les dernières Apple Watch sont encore plus autonomes que ce que l’on croyait

Apple a indiqué que, contrairement aux Apple Watch précédentes, les Series 8, SE 2022 et Ultra utilisent désormais leur propre GPS, même lorsqu'elles sont à proximité de votre iPhone.

Jusqu’à présent, lorsque les montres connectées d’Apple étaient utilisées à proximité d’un iPhone, elles s’appuyaient toujours sur le suivi GPS du smartphone. Désormais, Apple précise que les Apple Watch SE 2022, Series 8 et Ultra ont toujours la priorité lorsqu’il s’agit de suivre votre géolocalisation.

Ce changement de fonctionnement a été confirmé cette semaine par la firme de Cupertino dans une page mise en ligne sur son site de support et relevée par le site américain The Verge :

L’Apple Watch Ultra, la Series 8 et la SE de 2e génération utilisent leur GPS intégré même lorsque votre iPhone est à proximité. Pour préserver leur autonomie, les modèles les plus anciens d’Apple Watch utilisent le GPS de l’iPhone lorsqu’il est disponible.

Concrètement, cela signifie donc que les montres connectées d’Apple auront désormais la priorité dans le suivi de votre géolocalisation, notamment dans le cadre d’entraînements sportifs. Il faut dire que cette dernière génération intègre notamment l’Apple Watch Ultra du constructeur américain, la première montre de la firme à profiter non seulement d’un suivi GNSS — GPS, Galileo, Glonass et Beidou, comme les autres montres Apple — mais également d’un suivi double bande de fréquence L1+L5 pour une précision accrue dans les environnements difficiles, comme en milieu urbain avec de hauts immeubles.

Un GPS souvent plus précis que sur iPhone

Sur les tests que l’on a pu effectuer ces derniers mois avec les Apple Watch 8, SE 2022 et Ultra, on a ainsi pu remarquer que les trois montres proposent un excellent suivi de la géolocalisation et donc de la distance, de l’allure ou de la vitesse en temps réel pendant l’activité physique. Un suivi qui s’avère d’ailleurs parfois plus précis encore que celui des iPhone. Notons d’ailleurs que si nombre de constructeurs de smartphones proposent une compatibilité L1+L5, Apple réserve également cette fonctionnalité aux seuls iPhone 14 Pro, avec une géolocalisation plus précise que sur les modèles classiques.

Si Apple ne communique que maintenant sur cette indépendance des montres, elle est cependant bel et bien fonctionnelle depuis le lancement de la gamme, en janvier dernier.

