Le prochain HomePod arriverait « très bientôt », mais pas aujourd’hui

Près de six ans après la sortie du HomePod premier du nom, Apple s'apprêterait à lancer une nouvelle version de son enceinte connectée. C'est ce que déclare Mark Gurman, journaliste chez « Bloomberg », expert d'Apple et très au fait de ce que prépare la marque.

Alors qu’on s’attend à de nouveaux produits Apple annoncés ce mardi 17 janvier, Apple n’aurait pas que des nouveaux MacBook Pro dans les cartons. Selon Mark Gurman, « le prochain HomePod devrait également arriver très bientôt », a-t-il déclaré sur Twitter, sans plus de précisions.

Le HomePod ferait son retour très bientôt

Dans son tweet, Mark Gurman a par ailleurs partagé un article de sa newsletter Power On publié ce 8 janvier sur Bloomberg. Un texte riche en informations à propos des projets d’Apple et qui donne quelques indices sur le prochain HomePod.

The next HomePod should also be coming fairly soon https://t.co/WsByewy7hm — Mark Gurman (@markgurman) January 16, 2023

Mark Gurman y écrit que « le retour du HomePod de plus grande taille est toujours prévu pour cette année ». Pour autant, on ne devrait pas voir de grandes innovations sur cette enceinte connectée. Le journaliste s’attend à un prix de départ plus bas, « à un panneau de commande tactile mis à jour sur le dessus et à la puce S8 des dernières Apple Watch ». Quant au design, il serait similaire au modèle de 2018.

Des indices qui nous laissent penser à une nouvelle enceinte connectée d’Apple

Lors de la publication de la bêta d’iOS 16 annoncée lors de la WWDC 2022 en juin dernier, des journalistes ont fouillé dans le code source du système d’exploitation et y ont fait des découvertes. Une allusion a été faite à propos d’une nouvelle enceinte connectée qui n’a pas encore été présentée par Apple.

Un autre modèle serait en préparation chez Apple : il s’agirait d’un HomePod doté d’un écran et d’une caméra, afin de concurrencer les Echo Show d’Amazon ou les Nest Hub de Google. On peut penser qu’il ne s’agisse pas du modèle repéré dans iOS 16, mais d’un autre qui n’arriverait pas en cette année.

