Apple travaille sur deux écrans Oled : vers un nouveau moniteur ou un iMac ?

L'analyste Omdia suggère qu'Apple développerait deux écrans Oled externes, l'un de 32 pouces, l'autre de 42 pouces. De grandes dalles qui pourraient servir à un prochain écran externe Pro Display ou Studio Display, mais aussi à un futur iMac.

Les rumeurs se multiplient autour d’Apple : on s’attend à ce que le fabricant généralise l’utilisation d’écrans Oled dans ses gammes de produits. Dernière en date : les écrans d’ordinateur. Selon le cabinet d’études Omdia, l’entreprise développerait deux écrans externes Oled de 32 et 42 pouces.

De prochains écrans Studio Display/Pro Display et un futur iMac ?

Tout part d’un rapport établi en janvier dernier par l’analyste David Hsieh, spécialisé dans les écrans, repéré par Display Daily. Pour le moment, Apple commercialise le Studio Display en 27 pouces ainsi que le Pro Display XDR en 32 pouces. Deux modèles utilisant la technologie mini LED et non l’Oled. Comme l’écrit le média spécialisé dans l’industrie des écrans, « Omdia pense que l’architecture utilisée sera celle des OLED hybrides utilisant des substrats en verre avec une encapsulation en couche mince (TFE). Les OLED seront empilées pour offrir des performances plus élevées ».

Si le rapport précise qu’Apple développe deux écrans, l’un de 32, l’autre de 42 pouces, il n’indique pas à quels appareils ils sont destinés. On peut penser à l’arrivée d’un iMac M2, mais, pour le moment, rien n’est sûr et Apple pourrait complètement changer ses plans : ces écrans pourraient ne jamais voir le jour.

Les projets d’Apple pour l’Oled sur les MacBook et les iPad

Comme le rapporte 9to5Mac, quand certaines rumeurs parlent de l’arrivée de l’Oled sur les MacBook avec le modèle Air dès 2024, Omdia penche plutôt pour une arrivée avant 2026 sur un MacBook Pro.

Pour l’iPad, le rapport de David Hsieh s’accorde avec plusieurs autres rumeurs : le premier iPad Oled serait l’iPad Pro en 2024. De plus, on peut y lire que « l’entreprise abandonnera presque complètement les écrans LCD et mini LED pour ses appareils mobiles d’ici à 2026 ».

