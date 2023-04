Apple pourrait vous laisser synchroniser votre Apple Watch avec d’autres appareils

D'après les informations d'un leaker, Apple travaillerait à permettre une synchronisation de ses Apple Watch avec d'autres appareils que ceux avec lesquels elles ont été configurées.

Pour configurer une Apple Watch, transférer ses données ou la mettre à jour, il est indispensable d’avoir un iPhone à disposition. Si Apple a élargi son écosystème en permettant la configuration d’une Apple Watch dans un mode familial, pour les enfants sans iPhone, elle doit néanmoins passer nécessairement par l’utilisation d’un iPhone principal, a priori celui de l’un des parents.

Cependant, il semble qu’Apple cherche désormais à proposer une utilisation un peu plus ouverte de ses montres connectées. D’après les informations du leaker analyst941 sur Twitter, relayées par le site MacRumors, Apple travaillerait sur une mise à jour de ses appareils permettant de synchroniser une Apple Watch depuis plusieurs appareils, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac. Concrètement, cette mise à jour signifierait qu’une montre connectée n’est plus nécessairement liée à un seul appareil.

Apple Watch can sync across more than one Apple device too, finally. I don’t know how this will be implemented. All I know, again, **ALL** I know, is that Apple Watch will sync across multiple iOS/iPadOS/Mac devices, and will no longer be tied to one single iPhone.

— 941 (@analyst941) April 27, 2023