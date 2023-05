Comment Apple a ébranlé le secteur bancaire en seulement quatre jours grâce à une interface simple et efficace

Apple fait vaciller les banques avec une interface utilisateur d'une simplicité déconcertante. En seulement quatre jours, la nouvelle offre d'épargne d'Apple a séduit 240 000 personnes qui ont déposé près d'un milliard de dollars.

Apple est à nouveau sous les feux de la rampe avec un lancement de produit spectaculaire. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un nouvel ordinateur portable ou smartphone, mais d’un compte d’épargne innovant qui bouscule les banques traditionnelles.

Si vous n’avez pas suivi l’actualité, Apple se rapproche de plus en plus du secteur bancaire. Aux États-Unis, la firme de Cupertino a lancé l’Apple Card il y a quatre ans et une option appelée Apple Pay Later qui permet d’effectuer des achats immédiats et de les régler ultérieurement, en plusieurs échéances. Récemment, ils ont lancé une offre d’épargne en partenariat avec Goldman Sachs. Ce compte d’épargne propose un taux d’intérêt annuel de 4,15 % pour un solde maximal de 250 000 dollars, avec un taux réel de 4,07 %. Le compte ne comporte aucune commission et n’exige pas de dépôt minimum ou de solde minimum.

Simplicité d’utilisation et rapidité d’accès

Le compte d’épargne proposé par Apple se distingue par sa simplicité d’utilisation et sa rapidité d’accès. En effet, les clients détenteurs d’une Apple Card, la carte de crédit de la marque, peuvent ouvrir un compte d’épargne directement depuis leur iPhone en quelques secondes seulement. Une fois le compte créé, il est possible de transférer des fonds et de les récupérer rapidement en cas de besoin. De plus, les utilisateurs ont accès à diverses options statistiques pour suivre l’évolution de leurs économies et bénéficient d’un taux d’intérêt attrayant de plus de 4,15 %.

Face à cette offre alléchante, les clients n’ont pas hésité à se lancer, comme le rapporte Forbes. En seulement quatre jours, 240 000 comptes ont été créés et près d’un milliard de dollars ont été déposés sur ces nouveaux comptes d’épargne. Un succès fulgurant qui met en difficulté les banques traditionnelles, dont les comptes d’épargne classiques offrent généralement des taux d’intérêt nettement moins élevés, avec de l’administratif et des sites web peu ergonomiques.

Pour Apple, il s’agit d’une diversification stratégique visant à consolider ses revenus face à une demande de matériel potentiellement en baisse. Avec une expérience simple, un smartphone à la main, Apple bouleverse les codes du secteur bancaire traditionnel et confirme, une fois de plus, sa capacité à séduire les consommateurs.

Pour ce qui est d’une possible disponibilité en France, cela paraît compliqué actuellement. Bien que Tim Cook ait exprimé en 2019 son désir de voir l’Apple Card se déployer dans d’autres pays, aucune indication ne laisse entrevoir une arrivée imminente. Le partenariat avec Goldman Sachs pour l’Apple Card et le compte d’épargne représente un frein important, mais des ententes avec des établissements financiers locaux pourraient éventuellement favoriser une expansion ultérieure.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.