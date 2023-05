Les iPhone 16 Pro et Pro Max auraient des écrans encore plus grands

Alors que les iPhone 15 ne sont même pas sortis, de premières rumeurs font leur apparition à propos des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Selon l'analyste Ross Young, leurs écrans auraient des tailles respectives de 6,3 et 6,9 pouces, du jamais vu sur les smartphones d'Apple.

Il ne reste plus que quelques mois à patienter avant de découvrir officiellement les iPhone 15, qui pourraient s’accompagner d’une version Ultra. Mais on apprend aussi certains détails des iPhone 16, notamment sur leurs écrans, qui seraient encore plus grands.

Quelles tailles d’écran pour les iPhone 16 Pro et Pro Max ?

C’est l’expert de l’industrie des écrans, Ross Young de Display Supply Chain Consultants, qui a révélé sur Twitter que les iPhone 16 Pro et Pro Max pourraient avoir des écrans avec des diagonales de 6,2 et 6,8 pouces. En réalité, il n’a pas révélé le centième : si l’on arrondit à la décimale supérieure, cela voudrait dire que les écrans pourraient mesurer de 6,3 à 6,9 pouces.

6.2x" and 6.8x"… — Ross Young (@DSCCRoss) May 9, 2023

C’est MacRumors qui a repris l’information dans un article. En réponse à ce dernier, Ross Young a précisé qu’il révélerait les deux centièmes manquants lors de son discours au salon Display Week, qui aura lieu à Los Angeles le 23 mai prochain. Il a également mentionné que le format d’image augmenterait sur ces modèles, ce qui veut dire qu’ils seraient légèrement plus longs.

Les plus grands iPhone jamais conçus

Cela ferait des iPhone 16 Pro et Pro Max les plus grands iPhone jamais fabriqués par Apple. Pour comparer leurs tailles potentielles, il faut rappeler que les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ont des tailles respectives de 6,1 et 6,7 pouces. Si l’on en croit les rumeurs, ces tailles devraient être conservées sur les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Tout cela ne profitera donc pas à ceux qui sont attachés aux iPhone mini qui ont disparu depuis l’année dernière, le dernier modèle étant l’iPhone 13 mini. Pour le moment, on ignore également si les écrans des iPhone 16 et 16 Plus verront leur taille augmenter.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).