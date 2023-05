xrOS ou realityOS ? Apple semble avoir tranché pour de bon

L'Apple Glass tournerait a priori sous xrOS selon un récent dépôt de marque. Le nom de realityOS avait pourtant beaucoup circulé.

Depuis combien de temps les Apple Glass font-elles parler d’elles ? « Très longtemps » serait sans doute la réponse la plus appropriée. Or, de plus en plus d’éléments laissent entendre que ce produit aura droit à son lot d’annonces à la WWDC 2023. Apple se lancerait ainsi enfin bel et bien dans la réalité mixte. Très bien, mais quel serait alors le système d’exploitation ?

Le nom de « realityOS » circule depuis 2022, mais ce ne serait finalement pas l’OS final. Une autre solution était a priori envisagée en interne depuis quelque temps : xrOS. Deux noms différents qui pourrait cacher deux conceptions différentes : il se murmurait en effet que realityOS se baserait sur iOS tandis que xrOS s’appuierait sur macOS.

Quoi qu’il en soit, xrOS semble bien parti pour remporter la bataille. Parker Ortolani, du groupe Vox Media (éditeur de The Verge entre autres) a repéré un dépôt de marque en Nouvelle-Zélande à une société-écran d’Apple.

🚨 holy shit! Apple trademarked (via a shell corp) an "xrOS" word mark in SF Pro in New Zealand just last week pic.twitter.com/Ow274yyuBU — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 16, 2023

Une preuve de plus pour xrOS

La marque en question, xrOS, est même carrément écrite avec la police SF Pro créée par Apple et utilisée notamment pour tous les autres systèmes d’exploitation de la marque à la pomme. Les logos d’iOS ou macOS par exemple utilisent également cette police.

Apple ne s’est pas directement occupé du dossier pour garder un minimum de discrétion. À noter que ce sont vraiment l’apparition du logo avec les codes typographiques d’Apple qui constituent la nouveauté ici. La société-écran avait d’ailleurs déjà fait une demande pour la marque xrOS en Nouvelle-Zélande en janvier dernier.

Cette nouvelle étape semble consacrer l’avènement de xrOS au détriment de realityOS. À moins qu’Apple ne nous réserve une surprise en faisant coexister deux OS pour éventuellement deux usages différents.

Une chose est cependant certaine : après ce nouvel indice, il y aura plus d’une personne déçue si la WWDC ne fait aucune mention au projet Apple Glass. Que l’on se rassure : la keynote d’ouverture promet d’être historique.

