Apple : certains produits seront disponibles aussitôt après la keynote du 12 septembre

Apple aurait d'ores et déjà pris ses dispositions pour approvisionner ses magasins Apple Store en produits attendus le 12 septembre. Selon toute logique, certains appareils et accessoires seront donc disponibles à l'achat juste après l'évènement.

Apple aurait dans l’idée de dégainer ses nouveaux produits (ou du moins certains d’entre eux) le plus vite possible après la fin de sa keynote. Attendu le 12 septembre prochain, l’événement devrait, pour rappel, permettre à la firme de présenter ses nouveaux iPhone 15 et ses Apple Watch Series 9, vraisemblablement en compagnie plusieurs d’accessoires.

On apprend aujourd’hui de Mark Gurman que la marque aurait d’ores et déjà pris ses dispositions pour approvisionner ses Apple Store lors de cette nouvelle Keynote. L’idée ? Permettre aux clients d’acheter une partie des produits annoncés… juste après leur annonce. En clair, ces produits profiteraient donc d’une disponibilité quasi instantanée, souligne le journaliste de Bloomberg.

Réduire l’attente au maximum…

« Les magasins Apple procéderont à des mises à jour dans la nuit du 12 septembre, après l’événement. Cela implique que certains nouveaux produits pourraient être disponibles presque immédiatement — ou qu’ils mettront simplement en place rapidement de nouveaux supports marketing », explique Mark Gurman.

Comme le souligne 9to5Mac, cette information va à l’encontre des habitudes d’Apple. D’ordinaire, la firme a tendance à lancer ses nouveaux produits une semaine environ après leur annonce, à l’occasion d’une Keynote. Les lancements « instantanés » interviennent plutôt dans le cadre de simples annonces par communiqué de presse, pour la mise à jour matérielle de certains produits existant déjà, par exemple. Notons par ailleurs que Mark Gurman n’écarte pas la possibilité que l’activité au sein des Apple Store le soir du 12 septembre ne soit liée qu’à l’arrivage de nouveaux supports marketing (affiches, habillages de vitrines…).

Reste que si Apple commercialise bien certains produits dès leur annonce, on ignore lesquels seraient concernés. Il est en l’état très peu probable que la chose concerne les iPhone 15 ou les Apple Watch Series 9… mais il n’est pas impossible qu’Apple cherche par contre à vendre les accessoires entourant ces produits le plus tôt possible.

Nous pourrions alors trouver en boutique de nouveaux bracelets d’Apple Watch dès le 13 septembre, voire des coques d’iPhone 15 et 15 Pro, au même titre que le nouvel étui de chargement USB-C voué aux AirPods Pro, évoqué par quelques rumeurs. Réponse la semaine prochaine.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).