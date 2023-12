Ce jeu AAA arrive sur les iPhone 15 Pro pour vous faire frissonner

Comme prévu, Resident Evil 4 est désormais disponible sur l'App Store. Le jeu est pleinement compatible avec les iPhone 15 Pro, mais aussi les iPad et Mac disposant au minimum d'une puce M1. Attention par contre, il se monnaye au prix fort.

Après l’arrivĂ©e de Resident Evil Village sur l’App Store, l’optimisation d’un nombre croissant de titres pour les puces Apple Silicon (dont The Witcher 1 et 2, rĂ©cemment), et alors que d’autres AAA doivent se matĂ©rialiser sur iPhone, iPad et Mac courant 2024 (on pense notamment Ă Assassin’s Creed Mirage), Apple continue d’embrayer sur le gaming.

Comme promis, Resident Evil 4 arrive donc sur l’App Store ce 20 dĂ©cembre. LancĂ© initialement en 2005 et entièrement remastĂ©risĂ© cette annĂ©e, notamment pour les consoles Next-Gen, le survival-horror de Capcom devient donc jouable dans son intĂ©gralitĂ© sur les iPhone 15 Pro (ainsi que sur les iPad et Mac les plus rĂ©cents). Une petite prouesse technique rendue possible grâce Ă la puce A17 Pro, sa prise en charge native du ray tracing et surtout ses capacitĂ©s graphiques renforcĂ©es.

60 euros Ă dĂ©bourser… soit presque autant que sur PS5

Pour son lancement sur l’App Store, Resident Evil 4 affiche une promotion temporaire. Si vous dĂ©cidez de l’acheter avant le 17 janvier, vous pourrez l’acquĂ©rir pour 30 euros au lieu des 60 euros rĂ©clamĂ©s en temps normal. Notons par contre que les DLC sont vendus sĂ©parĂ©ment. Il faudra ainsi dĂ©bourser 15 euros de plus pour obtenir l’extension Separate Ways, par exemple.

Cette version iPhone de Resident Evil 4 coûte au final presque aussi cher que la mouture PS5, commercialisée à 70 euros hors promotions.

Heureusement, l’achat de RE4 sur l’App Store dĂ©bloquera le jeu aussi bien sur l’iPhone que sur les iPad et Mac connectĂ©s au mĂŞme compte Apple. Il faut en revanche prĂ©ciser que cet achat ne prend pas en compte le partage familial. En d’autre termes, chaque membre d’une seule et mĂŞme famille devra acheter une copie du titre pour pouvoir y jouer.

Quoi qu’il en soit, Resident Evil 4 fonctionne sur les iPhone disposant d’une puce A17 Pro et d’iOS 17.0 (ou plus rĂ©cent) ; sur les Mac Ă©quipĂ©s au minimum d’une puce M1 et de macOS 13 ; et sur les iPad dotĂ©s eux aussi d’une puce M1 au minimum et d’iPadOS 17.0 (ou plus rĂ©cent).