Avec ces trois projets, Apple compte aller bien plus loin que l’Apple Watch

D'après les informations du journaliste Mark Gurman, Apple travaillerait à étendre sa division wearables. Trois projets seraient notamment à l'étude : une bague connectée, des lunettes connectées et des AirPods plus intelligents.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs s’intensifient autour d’un projet de bague connect√©e chez Apple. Il faut dire que le constructeur am√©ricain a d√©j√† obtenu plusieurs brevets afin de prot√©ger une √©ventuelle Apple Ring.

Dans sa newsletter Power On publi√©e ce dimanche, le journaliste Mark Gurman du m√©dia Bloomberg¬†fait le point sur les diff√©rents projets d’Apple au sujet de la sant√©, des bagues connect√©es et des autres produits qui pourraient voir le jour.

Une bague en projet de longue date

G√©n√©ralement tr√®s bien inform√© au sujet des produits Apple, Mark Gurman confirme qu’un projet de bague connect√©e serait actuellement √† l’√©tude dans les bureaux d’Apple. En fait, il s’agirait m√™me d’un projet de longue date, puisque la division de design industriel aurait d√©j√† fait la pr√©sentation d’une bague connect√©e ¬ę¬†il y a quelques ann√©es¬†¬Ľ.

Cependant, depuis cette pr√©sentation initiale, le projet serait encore plus ou moins au point mort¬†: ¬ę¬†L’entreprise ne d√©veloppe pas activement un tel appareil, mais certaines personnes chez Apple font la promotion du concept¬†¬Ľ.

Selon les informations du journaliste, le projet de bague connect√© resterait pour l’heure √† l’√©tat d’id√©e, sans d√©veloppement particulier hormis les brevets d√©j√† obtenus par le constructeur. N√©anmoins, les personnes militant en interne pour que le constructeur lance sa propre bague connect√©e y verraient un march√© suppl√©mentaire, permettant de toucher des consommateurs qui n’aiment pas porter de montre, qui rechargent leur Apple Watch la nuit ou qui portent d√©j√† une montre horlog√®re :

Apple pourrait lier sa bague √† ses applications Sant√© et Forme et la vendre comme un accessoire d’iPhone. Cela ne g√©n√©rera pas autant d’argent qu’une montre connect√©e, mais Apple pourrait courtiser de nouveaux clients (et m√™me, th√©oriquement, la proposer dans un abonnement). Un possesseur de bague Apple serait √©galement moins enclin √† passer d’un iPhone √† un appareil Android.

Si les bagues connect√©es ont indubitablement le vent en poupe ces derniers mois — avec la Oura Ring¬†3, la Samsung Galaxy Ring ou l’Amazfit Helio Ring — ce n’est pas le seul secteur qu’Apple √©tudierait √† la loupe.

Des AirPods avec une caméra

Selon Mark Gurman, le constructeur plancherait sur d’autres formats pour sa division ¬ę¬†appareils √† porter¬†¬Ľ, en plus des Apple Watch et des √©couteurs AirPods actuels. L’un de ces projets serait celui de nouveaux √©couteurs AirPods, dot√©s d’une cam√©ra. L’id√©e, √©trange au premier abord, serait ainsi d’int√©grer des capteurs d√©di√©s √† la sant√© et des algorithmes d’intelligence artificielle pour rendre les √©couteurs ¬ę¬†plus intelligents¬†¬Ľ¬†: ¬ę¬†De telles cam√©ras pourraient th√©oriquement¬†√™tre utilis√©es pour capturer des donn√©es qui seraient ensuite analys√©es par IA pour assister les personnes dans leurs routines quotidiennes¬†¬Ľ.

En fait de cam√©ras, on se demande s’il ne s’agirait pas tout simplement de cardiofr√©quencem√®tre optique. Rappelons que ces capteurs de fr√©quence cardiaque utilisent en fait des diodes vertes et infrarouges pour analyser la fr√©quence cardiaque avec la technologie de photopl√©thysmographie. C’est d√©j√† le m√™me syst√®me utilis√© dans les Apple Watch et dans certains √©couteurs comme les Amazfit PowerBuds Pro, les Sennheiser Momentum Sport ou les Anker Soundcore Liberty¬†4. Depuis quelques mois, des rumeurs insistantes font √©tat de nouveaux AirPods dot√©s d’un moniteur de fr√©quence cardiaque.

Des lunettes pour écouter sa musique et filmer en vidéo

Enfin, √† l’instar de Snap Inc avec ses Spectacles ou de Meta avec ses lunettes connect√©es Ray-Ban, Apple explorerait √©galement l’id√©e de lunettes connect√©es. Celles-ci permettraient non seulement de capturer le champ de vision de l’utilisateur en vid√©o, mais serviraient √©galement de haut-parleur, comme les lunettes de Bose. Surtout, ce projet permettrait au constructeur de faire un premier pas vers son objectif ultime, bien plus pouss√© que le Vision Pro, comme l’indique Mark Gurman¬†: ¬ę¬†L’appareil pourrait servir d’avancer vers le r√™ve d’Apple¬†: de vraies lunettes de r√©alit√© augment√©e que vous pouvez porter toute la journ√©e¬†¬Ľ.

Pour l’heure, il s’agirait cependant d’une simple ¬ę¬†exploration technologique¬†¬Ľ de la part du constructeur. La firme de Cupertino n’aurait encore rien d√©cid√© et chercherait surtout √† d√©terminer les usages et √† explorer les fonctionnalit√©s potentiellement mises en avant avec ce type de lunettes.

Si Apple cherche donc à étendre sa division wearables, déjà en forte croissance et avec une position très favorable aussi bien sur les montres connectées que sur les écouteurs, rien ne semble encore gravé dans le marbre quant aux prochains produits de la firme.