Apple pourrait réintégrer très facilement cette mesure de santé sur ses Apple Watch

Apple a été autorisé à ne modifier ses Apple Watch que logiciellement pour supprimer la mesure de SpO2. Un correctif qui pourra facilement être inversé en cas de succès en appel.

En fin d’année dernière, Apple a subi un revers particulièrement cinglant de la part de la commission américaine en charge de l’importation. Depuis cette décision, Apple ne peut plus proposer, aux États-Unis, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang sur ses montres connectées, les Apple Watch.

On en sait désormais un peu plus sur les mesures prises par Apple pour se conformer à cette condamnation. Alors que l’entreprise Masimo, détentrice des brevets sur la mesure de la SpO2, avait demandé à ce que les Apple Watch suppriment tout élément matériel, Apple s’est finalement contenté d’un correctif logiciel. Comme le rapporte le site MacRumors, la solution logicielle adoptée par Apple permettrait en fait de faire fonctionner la mesure de SpO2 en cas de jailbreak avec un iPhone doté d’une précédente version d’iOS. Malgré les oppositions de Masimo, le correctif a été jugé suffisant par la commission des douanes américaines.

Une mesure qui sera plus simple à réintégrer

Surtout, comme l’indique MacRumors, ce correctif logiciel présente plusieurs avantages de taille pour Apple. Non seulement le constructeur américain n’a pas eu besoin de revoir la production et la conception de ses montres connectées, mais il pourra surtout leur faire profiter de la mesure de la SpO2 à l’avenir. En effet, le brevet de Masimo sur cette technologie court jusqu’en 2028. On imagine donc aisément qu’Apple puisse mettre à jour ses Apple Watch d’ici là pour leur permettre de profiter à nouveau de cette fonctionnalité. Par ailleurs, en cas de succès en appel, Apple pourrait également mettre à jour ses montres bien avant la date butoir de 2028.

Pour rappel, la mesure de la SpO2 va estime, grâce à des capteurs optiques et de la lumière rouge pulsée, le taux d’oxygène dans le sang. Cette mesure permet non seulement de vérifier si l’utilisateur ne souffre pas de problèmes cardiorespiratoires, mais peut également être utilisée pour estimer d’autres données de santé. Elle peut notamment être utilisée pour estimer les différentes phases de sommeil ou de ronflement, tout comme l’efficacité de la récupération pendant la nuit.

Apple a déjà fait appel de la décision de la commission américaine. Toutefois, cet appel n’est pas suspensif. On ignore encore quand sera rendue la décision de ce nouveau procès. Pour rappel, seules les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 vendues aux États-Unis sont concernées par cette absence de mesure de la SpO2.