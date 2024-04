iOS 17.5 : la première bêta est là, voici toutes les nouveautés

La première bêta d'iOS 17.5 est arrivée. Il s'agit d'une mise à jour de l'iPhone assez mineure, mais qui prépare le terrain pour l'arrivée d'iOS 18 dans quelques mois, tout en tentant de respecter la nouvelle législation européenne.

En juin prochain, lors de la WWDC 2024, nous devrions découvrir iOS 18, une mise à jour qui s’annonce historique pour l’iPhone, qui sortirait en même temps que les iPhone 16. En attendant, c’est la bêta 1 d’iOS 17.5 qui est arrivée avec quelques nouveautés. Elle est disponible pour les utilisateurs enregistrés auprès d’Apple en tant que développeurs. La bêta publique devrait dès la semaine prochaine, tandis que la version finale n’est pas attendue avant mai. Ce devrait être la dernière mise à jour d’iOS avant la présentation d’iOS 18.

Ce que l’Union européenne change à iOS 17.5

Depuis début mars, iOS est tenu de respecter certaines règles après l’entrée en application du Digital Markets Act, une nouvelle législation européenne visant à réguler les marchés numériques. Le DMA change plusieurs choses à Apple et principalement au niveau de l’iPhone. C’est à partir d’iOS 17.5 qu’il est possible d’installer des applications sans devoir passer par un magasin d’application installé sur son iPhone : on peut le faire depuis un simple site web.

Cependant, tout n’est pas rose pour les développeurs : s’ils contournent l’App Store, ils doivent payer une commission de 50 centimes d’euro par première installation annuelle, pour les applications installées plus d’un million de fois par an. Par ailleurs, Apple a de quoi contrôler quelles applications pourront être installées. L’idée étant d’avoir quand même des solutions de sécurité pour éviter que les propriétaires d’iPhone se voient piratés. Pour le moment, aucun développeur n’a mis en ligne une application via son site web, comme le précise 9to5Mac.

Du nouveau pour le support des « AirTag d’Android »

C’est également 9to5Mac qui semble avoir trouvé du code dans la bêta 1 d’iOS 17.5. Selon le média anglophone, il y aurait prochainement un nouveau système de détection de traceurs, d’accessoires tels que les AirTag d’autres marques. On sait qu’Apple et Google sont en partenariat pour développer une spécification technique compatible iOS et Android qui puisse permettre de détecter si l’on est suivi par un tracteur, peu importe sa marque. Pour l’instant, le système est en retard et ce serait la faute d’Apple : l’entreprise paraît tout de même avancer là-dessus.

Sur l’iPhone, l’application Find My (Localiser) devrait permettre d’identifier les accessoires de suivi, même s’ils ne sont pas certifiés par Apple ou qu’ils ne font pas partie du réseau Find My. Le smartphone aidera les utilisateurs à le détecter et à le désactiver. Il devrait être écrit : « Cet objet n’est pas certifié par le réseau Apple Find My. Vous pouvez désactiver cet objet et l’empêcher de partager sa position avec le propriétaire. Pour ce faire, suivez les instructions fournies sur un site web par le fabricant de cet objet ».

Les autres changements mineurs qui arrivent sur l’iPhone avec iOS 17.5

Il y a aussi ces changements tout petits, mais qui sont là. Par exemple, l’icône « Objectif de lecture » dans Apple Books a été redessinée. Aussi, l’icône « Accès aux Passkeys pour les navigateurs web » dans le menu « Confidentialité et sécurité » des réglages a été modifié.

Enfin, le widget Apple Podcasts offre une nouvelle couleur dynamique qui change en fonction de l’illustration du podcast que vous écoutez.