Tout ce qu’il faut savoir sur les prochains iPad

Les nouveaux iPad sont au cœur des rumeurs Apple, avec des améliorations attendues sur les iPad Pro, les accessoires et les modèles de base.

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg et spécialiste des produits Apple, a récemment évoqué la prochaine annonce de la marque à la pomme.

Si ce n’est pas la WWDC qui est très attendue cette année, avec iOS 18, c’est bien les prochains matériels qui sont au cœur des rumeurs : les nouveaux iPad. Ils seraient annoncés durant la seconde semaine du mois de mai.

Des iPad Pro 11 et 13 pouces avec puce Apple M3 et écran Oled

Selon les informations de Mark Gurman, Apple devrait dévoiler de nouveaux iPad Pro 11 et 13 pouces équipés de la puce Apple M3. Mais ce n’est pas tout, la marque californienne passerait également à l’Oled sur l’ensemble des iPad Pro, remplaçant ainsi le Mini LED.

Cependant, cette amélioration de la qualité d’écran devrait se répercuter sur le prix des tablettes. Mark Gurman a, en effet, confirmé dans son bulletin d’information que les prix des nouveaux iPad Pro devraient augmenter par rapport à la génération actuelle.

De nouveaux accessoires pour les iPad Pro

En plus des nouvelles tablettes, Apple devrait également dévoiler de nouveaux accessoires pour les iPad Pro. Les références du code bêta de l’iPadOS suggèrent que le nouveau Pencil aura une nouvelle fonctionnalité de geste de pression. Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro devrait quant à lui faire ressembler encore plus la tablette à un ordinateur portable, avec une base en aluminium et un trackpad plus grand.

Des mises à jour pour les modèles de base iPad et iPad mini

Les mises à jour des modèles de base iPad et iPad mini sont également attendues plus tard dans l’année. Cependant, Mark Gurman ne s’attend qu’à des améliorations mineures pour ces modèles, avec notamment une amélioration des spécifications du processeur pour l’iPad mini. Espérons que l’écran de l’iPad mini soit également amélioré, la dalle IPS LCD actuelle n’étant pas la meilleure du marché.

Un iPad Air énorme de 12,9 pouces avec puce Apple M2

Enfin, Mark Gurman a également évoqué la possibilité qu’Apple dévoile un iPad Air énorme de 12,9 pouces équipé de la puce Apple M2. Un nouveau modèle d’iPad, ce qui n’est pas arrivé depuis deux ans.