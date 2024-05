iOS 18 pourrait générer des émojis à la demande, en fonction de ce que vous écrivez

L'IA d'Apple, intégrée dans iOS 18, pourrait permettre aux iPhone de créer de tout nouveaux émojis en fonction de ce qu'écrit l'utilisateur.

Tous les ans, c’est la même rengaine. Quelques mois après l’annonce des nouveaux émojis par le consortium Unicode, les différentes plateformes dévoilent leurs nouveaux design. Néanmoins, Apple pourrait aller plus loin encore avec la prochaine version d’iOS, dont la présentation est attendue début juin.

En effet, selon les informations du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, partagées dans sa newsletter Power On, Apple aurait prévu une nouveauté particulièrement intéressante pour les amateurs de petites icônes.

Aux côtés de la refonte de l’écran d’accueil d’iOS 18, il indique en effet que l’une des nouveautés « remarquables » de l’intégration de l’IA — qui devrait être particulièrement mise à l’honneur avec iOS 18 — concerne les émojis :

Une fonctionnalité remarquable apportera de l’IA générative aux émojis. L’entreprise développe un logiciel qui pourra créer des émojis personnalisés à la volée, basés sur ce que les utilisateurs écrivent. Cela signifie que vous pourrez soudainement avoir un tout nouvel émoji à chaque occasion, bien au-delà du catalogue d’options qu’offre actuellement Apple sur iPhone et les autres appareils.

Bien au-delà des 4000 émojis actuellement proposés

Rappelons que les émojis sont actuellement conçus et validés par le consortium Unicode. Si près de 4000 émojis sont proposés, il peut parfois être difficile de trouver celui qui pourrait s’approcher le plus de l’objet ou de l’émotion que vous souhaitez communiquer. On imagine par exemple que cette nouvelle fonction d’iOS 18 pourrait permettre de créer un emoji d’un chien triste avec une larme, d’un drapeau breton ou d’écouteurs sans fil.

Cette fonction n’est d’ailleurs pas sans rappeler ce que propose déjà Google de son côté avec la fonction Emoji Kitchen. Pour rappel, celle-ci permet de créer de nouveaux émojis en mélangeant deux icônes différentes.

Reste qu’Emoji Kitchen repose non pas sur de véritables émojis en tant que simples caractères, mais sur des images. On ignore encore si Apple parviendra à faire en sorte que ses émojis personnalisés seront intégrés nativement au texte ou s’ils devront être envoyés séparément, comme une photo à la manière des émojis « cuisinés » par Google.

On en saura davantage sur les nouveautés d’iOS 18 lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu entre le 10 et le 14 juin prochain, lors de la WWDC 2024.