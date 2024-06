iPhone : l’App Store en Europe va faire face à un vieux challenger du Play Store

Disponible sur Android, Aptoide a fait son arrivée le jeudi 6 juin sur iOS. Ce magasin d'applications alternatif n'est pour le moment disponible que sur invitation.

Connaissez-vous Aptoide ? Cette boutique d’application alternative connue du Play Store sur Android a fait son arrivée sur iOS et sur iPhone à partir du jeudi 6 juin 2024. Elle n’est pour le moment, accessible que sur invitation.

Une ouverture européenne

Le Digital Markets Act (DMA) rentrait en application le 6 mars 2024 dernier. Cette loi de l’Union européenne vise à réguler le marché des grandes entreprises du numérique et rétablir une meilleure concurrence entre les acteurs. Plus précisément, cette loi entend « prévenir les abus de position dominante des géants du numérique, que sont les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et le géant chinois ByteDance et offrir un plus grand choix aux consommateurs européens », indique le site Vie-publique.fr.

Le système iOS a été pointé du doigt dans le cadre de cette initiative et contraint d’ouvrir son système d’exploitation, laissant ainsi entrer de nouveaux stores avec de nouvelles applications.

Un store centré sur les jeux

Contrairement à d’autres magasins d’applications, Aptoide va pour le moment se concentrer sur des jeux. Le CEO Paulo Trezentos s’est confié à The Verge, expliquant que le service sortira de nouveaux jeux sur le store semaine après semaine. Il n’exclut pas également que d’autres services et contenus arrivent à l’avenir. Pour le moment, le store dispose de six jeux (Word Jungle, Condor- Leap of Faith, All-in-one Solitaire, All-in-one Mahjong, Charades – Guess the words) contenants chacun des solutions d’achats in-app.

Aptoide est l’un des premiers stores alternatifs sur iOS et rejoint Setapp. L’entreprise annonce pour le moment une liste d’attente de 20 000 personnes avec la distribution de 500 à 1000 codes par jour. Une limitation mise en place, selon TechCrunch, pour échapper à la Core Fee Technolgy appliquée par Apple pour les applications dépassant le million d’installations annuelles.Il s’agit d’une taxe s’élevant à 0,50 euro par installation pour les entreprises dépassant le seuil.

Vous pouvez tenter d’obtenir une de ces invitations en vous rendant sur le site dédié d’Aptoide.

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !