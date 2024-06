iPhone : Apple veut remplacer 50 % de ses ouvriers par des robots

Apple veut continuer à transformer ses usines de construction d’iPhone en ligne de production entièrement automatisée. Le but serait de remplacer à terme 50 % des petites mains nécessaires à la construction d’un téléphone.

La nouvelle avait fait grand bruit à l’époque. En 2022, des révoltes avaient éclaté autour la plus grosse usine de production d’iPhone au monde à Shenzhen. De nombreux travailleurs et travailleuses, chauffés à blanc par des problèmes de salaires impayés et des restrictions sanitaires liés à la propagation du Covid, étaient rentrés en conflit avec le personnel de sécurité.

Pour éviter une redite de cet évènement fâcheux, Apple cherche désormais à… remplacer les employés de ces usines. Comme nous l’apprend le média The Information, Sabih Khan, responsable de la logistique chez Apple, a en effet demandé aux patrons des usines en question de réduire le nombre d’employés travaillant sur les lignes « d’au moins 50 % dans les prochaines années ».

Une transition techniquement et socialement explosive

Résultat, le nombre de cerveaux travaillant dans ces usines a déjà drastiquement réduit entre 2022 et 2023 et les coupes pourraient s’accentuer. Si la firme à la pomme va au bout de son projet, c’est potentiellement des dizaines de milliers d’autres travailleurs et travailleuses qui pourraient se retrouver sur le carreau. Pas sûr que cela apaise réellement les tensions à Shenzhen.

Cependant, l’automatisation à marche forcée des processus de production d’iPhone pourraient s’avérer plus difficile que prévu. Malgré une acquisition récente censée aider l’entreprise à identifier les problématiques logistiques en temps réel, le remplacement des petites mains humaines par des robots s’avère complexe et coûteux.

Jusque-là, Apple n’a pas souhaité rentrer dans la course à l’automatisation « en raison de coûts initiaux très élevés », explique The Information. En plus de ça, une tentative d’automatisation partielle des lignes de production du futur iPhone 16 a rapidement été abandonnée en raison « du taux élevé de dysfonctionnements », relate le média anglo-saxon.

Foxconn, une usine à l’image compliquée

Ces dernières années, des tentatives d’automatisation ont bel et bien été menées à terme comme en 2016 quand 60 000 personnes ont été remplacées par des robots dopés à l’IA. Mais appliquer cette logique à très grande échelle comporte de nombreux défis, au-delà des pures considérations techniques.

Foxconn bénéficie par exemple d’aides financières de la part de Pékin en raison justement du nombre d’emplois qu’elle génère. De manière plus terre à terre, les plans de licenciement massif sont rarement générateurs de paix sociale et Foxconn a déjà été maintes fois pointé du doigt pour ses pratiques douteuses et ses conditions de travail difficile. Espérons qu’Apple ait aussi quelque chose dans sa manche pour calmer un peu le jeu sur ce point.