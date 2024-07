Comment l’iPhone 16 Pro Max combinerait plus grosse batterie et respect des lois européennes

Alors que l'iPhone 16 Pro Max est attendu dans moins de trois mois, une nouvelle fuite vient donner des détails. Apple aurait trouvé une solution pour sa batterie qui concilierait à la fois meilleure autonomie et respect d'une loi européenne qui entrera en vigueur dans quelques années.

Mi-septembre, ce devraient être les iPhone 16 qui seraient annoncés par Apple lors de sa prochaine keynote. C’est le moment « tech » le plus attendu de l’année, tant Apple est un constructeur important, tant en termes de ventes qu’en termes d’impact sur le reste du marché avec ses iPhone. Pour ses prochains smartphones, la marque aurait trouvé une solution pour la batterie de son iPhone 16 Pro Max.

Apple n’a pas le choix que de se mettre à la page de la législation européenne

Tout part d’une publication sur X que l’informateur Ming-Chi Kuo, réputé pour ses informations à propos des usines en Chine, notamment au niveau des sous-traitants d’Apple. Selon lui, les iPhone 16 feraient le choix d’un boîtier de batterie en acier inoxydable, qui permettrait deux choses.

La première, c’est le respect d’une nouvelle loi européenne qui doit entrer en application en 2027. Elle dispose que tous les smartphones vendus dans l’UE devront permettre aux consommateurs de retirer eux-mêmes la batterie. En effet, l’année dernière, le Parlement votait en faveur d’une directive forçant les constructeurs de smartphones à permettre aux consommateurs de remplacer la batterie eux-mêmes.

Vers un iPhone 16 Pro Max encore plus autonome ?

Autre conséquence : cela permettrait à Apple d’augmenter la densité des cellules de la batterie de 5 à 10 % en plus. Plus de densité (Wh/kg) dans une batterie de la même taille (ou approximativement de la même taille) par rapport aux modèles précédents, c’est une batterie plus grosse, et donc a priori davantage d’autonomie (bien que cela ne soit pas garanti).

Si une batterie plus dense chauffe davantage, Apple devrait pouvoir compenser cela grâce justement à l’acier inoxydable du boîtier : ce serait sa solution thermique. Ming-Chi Kuo rappelle dans une publication sur Medium que cette matière est moins efficace que l’aluminium pour dissiper la chaleur, mais qu’elle est plus robuste et résiste mieux à la corrosion.

Cependant, cette nouvelle batterie n’arriverait que sur l’iPhone 16 Pro Max. On imagine en fait qu’Apple teste cette solution et attend des retours à grande échelle. D’ailleurs, la marque pourrait déclencher un choc électrique permettant de retirer la batterie. Tester cela sur un seul modèle permet de limiter les risques. Si tout se passe bien, le fabricant devrait logiquement étendre ce nouveau type de batteries à tous ses modèles d’iPhone 17.

