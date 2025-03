Marre des problèmes d’Apple Plan ? Cette application permet de l’améliorer

Vous en avez assez de vous perdre à cause d’Apple Plans ? Bonne nouvelle : Apple vous donne enfin l’occasion de vous venger… en l’aidant à s’améliorer ! Une nouvelle application permet aux utilisateurs de contribuer à la précision des cartes.

Les nouvelles cartes d’Apple Plans // Source : Apple

Apple vient de lancer discrètement une nouvelle application baptisée « Apple Maps Surveyor », destinée à améliorer la précision de son service de cartographie Apple Plans. Cette dernière offre aux utilisateurs d’iPhone la possibilité de contribuer activement à l’enrichissement des cartes.

Disponible gratuitement sur l’App Store américain, Apple Maps Surveyor n’est cependant pas accessible à tous les utilisateurs. Son fonctionnement repose sur un partenariat avec une application tierce, Premise, qui propose des récompenses aux utilisateurs accomplissant diverses tâches.

Un système de collecte de données innovant

Le principe de fonctionnement d’Apple Maps Surveyor est ingénieux. Les utilisateurs éligibles peuvent télécharger l’application ainsi que son partenaire Premise. Via cette dernière, ils se voient confier des missions spécifiques, comme photographier des panneaux de signalisation ou des points d’intérêt. L’application les guide ensuite vers des zones où Apple a besoin d’informations actualisées. Pour participer, il suffit de fixer son iPhone en mode paysage sur un support dans son véhicule et de suivre les instructions. En échange de leurs contributions, les utilisateurs reçoivent des compensations via l’application Premise.

Source : Apple

Cette approche présente de nombreux avantages pour Apple. En s’appuyant sur les utilisateurs plutôt que sur ses propres véhicules de cartographie, l’entreprise peut potentiellement réduire ses coûts tout en obtenant des mises à jour plus fréquentes et réactives. La multiplicité des contributeurs permet également d’améliorer la fiabilité des données collectées grâce à la diversité des sources d’information.

L’existence de l’application soulève des questions légitimes sur la protection de la vie privée et l’utilisation des données personnelles, mais Apple assure que les informations collectées sont anonymisées et utilisées uniquement pour améliorer Apple Plans.

L’application Apple Maps Surveyor, actuellement limitée aux États-Unis et nécessitant iOS 17 ou une version ultérieure, pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Apple Plans. Si l’expérience s’avère concluante, on peut imaginer un déploiement à l’échelle internationale. De quoi permettre aux utilisateurs du monde entier de contribuer à l’amélioration de l’application de cartographie.