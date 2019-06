Apple aimerait équiper ses prochains ordinateurs et tablettes en écran OLED. Pour cela, la firme doit négocier avec Samsung.

Après avoir tenter le forcing avec ses écrans LCD sur iPhone, Apple a bien été obligé de reconnaître la supériorité de l’OLED en l’adoptant pour son iPhone X. Depuis, la firme s’est redécouverte une passion pour les écrans haut de gamme, même si le prix s’envole parfois.

Seuls les iPhone utilisent pour le moment l’OLED, mais cette technologie est en train timidement de faire ses débuts sur les PC portable, on l’a déjà aperçu à plusieurs reprises chez Razer, et chez Asus avec le Zenbook Pro Duo.

Des négociations difficiles

Apple aimerait être de la partie et pour cela, la firme serait en négociation avec Samsung Display. C’est déjà une rumeur que l’on avait entendue en mai de la part du site The Elec, citant un analyste coréen réputé. Elle est désormais appuyée par le tout aussi réputé ETNews, qui indique qu’Apple aimerait équiper ses futurs MacBook et iPad avec des écrans OLED Samsung.

Les deux parties seraient toutefois en conflit autour du paiement des écrans OLED de l’iPhone X. En effet, les ventes de ce dernier, comme de ses successeurs, n’auraient pas été suffisantes selon Samsung pour couvrir ses investissements dans la production dédié à Apple.

D’après le site, Apple devrait donc payer des pénalités à Samsung pour couvrir les ventes plus faibles que prévues. Pour éviter cela, la firme aurait proposer à Samsung un nouveau contrat couvrant la production d’écrans pour d’autre produits : les fameux iPad et MacBook.

Difficile de savoir où mèneront ses négociations, et quand on pourrait attendre un produit équipé de ces dalles. Ce ne serait de toute façon qu’une transition en attendant qu’Apple puisse lui-même produire ses écrans dans quelques années, utilisant du MicroLED.