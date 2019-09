La conférence Apple du 10 septembre approche à grands pas et les rumeurs ne cessent pas. C’est au tour de l’Apple TV d’être à la une.

Le 10 septembre prochain, Apple organise sa conférence annuelle dédiée à ses produits et en particulier à l’iPhone. Cette année, on évoque surtout l’iPhone 11, mais ce n’est pas l’unique produit attendu. Parmi les rumeurs, nous nous attendons à un tout nouveau MacBook Pro 16 pouces, une mise à jour du modèle 13 pouces et de nouveaux iPad et iPad Pro… mais aussi une nouvelle édition de l’Apple TV.

Dans le code d’iOS 13.1, on trouve une trace de l’Apple TV 11,1 qui répond au nom de code J305. Derrière ce nom de code se trouve sûrement la prochaine Apple TV qui serait équipée du SoC Apple A12, comme les iPhone XR et XS. Pour rappel, la dernière version de l’Apple TV date de 2017, avec le support de l’Ultra HD 4K et du HDR et le SoC Apple A10X Fusion. Il ne serait donc pas étonnant qu’Apple annonce une version remaniée de sa box TV au moment de l’arrivée d’Apple TV+ et d’Arcade.