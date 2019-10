Ming-Chi Kuo vient de révéler de nouvelles informations sur l'Apple iPhone SE 2, dont son prix potentiel qui vient marcher sur les plates-bandes du Pixel 3a.

Les rumeurs autour du soi-disant iPhone SE 2 se multiplient, présageant une sortie en début d’année 2020. Le smartphone d’entrée de gamme reprendrait le design de l’iPhone 8, sans encoche ni écran borderless donc, mais garderait des caractéristiques techniques de smartphone haut de gamme.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo s’est de nouveau exprimé sur ce smartphone, affirmant que l’iPhone SE 2 serait équipé d’un SoC Apple A13, comme les iPhone 11 et 11 Pro, mais avec 3 Go de RAM au lieu de 4, et de 64 à 128 Go de stockage. Pour s’aligner avec le reste de la gamme, 3D Touch serait également absent de ce modèle, réduisant le nombre de points communs qu’il peut avoir avec l’iPhone 8.

Un prix abordable

Mais le plus intéressant reste à venir. Toujours selon l’analyste de TF Securities, l’iPhone SE 2 serait proposé à un prix très abordable : 399 dollars. Pour mémoire, c’est le prix auquel était proposé l’iPhone SE au moment de sa sortie.

C’est également le prix auquel est proposé le Pixel 3a de Google, qui propose de bonnes performances de milieu de gamme, mais un appareil photo capable de rivaliser avec les meilleurs. C’est une très bonne alternative pour ceux qui recherchent un smartphone efficace sans se ruiner.

Il n’est pas dit en revanche que le changement de devise mette les deux smartphones sur un pied d’égalité en Europe. En effet, l’iPhone SE était commercialisé à 489 euros chez nous, ce qui se rapproche davantage du prix du Pixel 3a XL.

Un nouveau marché ?

Avec les flagships des constructeurs dépassant désormais allègrement la barre symbolique des 1000 euros, c’est une bonne nouvelle de voir des marques comme Apple et Google réinvestir le marché du milieu de gamme afin de ne pas laisser comme seule alternative les smartphones chinois. C’est d’autant plus agréable que l’on peut s’attendre à de très bonnes performances et une bonne autonomie avec une puce A13, de quoi profiter des derniers jeux sans sourciller.