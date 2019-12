De nombreuses rumeurs évoquent l’arrivée de la technologie mini-LED sur les produits Apple, dont les futurs iPad Pro et MacBook Pro. Profitons-en pour revenir sur cette technologie d’affichage.

Selon certains rumeurs, Apple travaillerait sur un iPad Pro et un MacBook Pro équipés d’un écran basé sur la technologie mini-LED.

Une nouvelle déclaration de l’analyste Ming-Chi Kuo évoque l’arrivée de ce nouvel iPad Pro au troisième trimestre 2020. Cette mise à jour de l’iPad Pro intégrerait également un processeur Apple A14X. Le MacBook Pro profiterait également de la technologie mini-LED, mais plutôt fin 2020. Selon le même analyste, la technologie mini-LED serait ensuite utilisée sur de nombreux appareils Apple.

Qu’est-ce que la technologie Mini-LED ?

Dans Mini-LED, il y a LED. C’est le dispositif que l’on trouve partout, et principalement dans les écrans plats de téléviseurs : pour le rétroéclairage des écrans à cristaux liquides (LCD) ou comme source d’illumination principale dans les téléviseurs OLED. Cependant, toutes les LED utilisées dans ces applications ne sont pas identiques. La technologie mini-LED est l’une de ces technologies qui se situe entre la technologie Micro LED et le LED conventionnel.

Comme le LED conventionnel, les Mini-LED sont des diodes lumineuses qui émettent la lumière nécessaire à l’affichage des images sur un écran LCD. A une différence près, ces Mini-LED sont toutes petites.

Cela contribue à améliorer la finesse des écrans tout en permettant d’augmenter le nombre de sources lumineuses. TCL a utilisé plus de 15 000 mini LED sur sa TV 65 pouces de la série X10. Cela augmente grandement la luminosité et le contraste, et c’est donc une réelle alternative à l’OLED avec quelques défauts en moins (comme le risque de rémanence d’image et de rétention d’image).