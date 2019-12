Apple iPad Pro 2020 : le design inspiré par l’iPhone 11 Pro se dévoile

La nouvelle gamme d'iPad Pro devrait bientôt être dévoilée par Apple. En attendant, une fuite montre son design, avec notamment un nouveau module photo hérité de l'iPhone 11 Pro.

Après le changement majeur de design opéré en 2018, Apple prépare une nouvelle gamme d’iPad Pro pour le début de l’année 2020. Cette dernière fait l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois, qui parlent notamment d’un nouveau module photo à trois capteurs et d’un nouvel écran mini-LED.

Aujourd’hui c’est une nouvelle fuite partagée par Onleaks qui dévoile, comme à son habitude, le nouveau design de l’iPad Pro. La réputation d’Onleaks n’est plus à démontrer, et il est donc très probable que les futurs iPad Pro ressemblent aux images que l’on découvre ici.

Changement en douceur

La première chose que l’on remarque avec le design de cette nouvelle génération est évidemment ce que l’on trouve au dos de l’appareil.

Les sources d’Onleaks décrivent deux iPad Pro, un avec un écran de 11 pouces et l’autre avec un écran de 12,9 pouces. Dans les deux cas, on peut voir au dos un module à trois capteurs photo. La course au nombre de capteurs photo sur le marché du smartphone est l’une des tendances de 2019, et il semblerait que cette tendance s’apprête à se propager aux tablettes.

Après tout, Apple estime que le nouveau module photo de l’iPhone 11 Pro, est une caméra « Pro ». C’est d’ailleurs l’un des points forts du smartphone. Il est donc légitime de voir cette caméra « Pro » arriver sur les autres produits siglés « Pro » chez Apple.

Impossible en revanche de savoir si Apple a intégré les mêmes composants dans l’iPad Pro et dans l’iPhone 11 Pro. Historiquement, les tablettes ont plutôt des appareils photo moins performants que ce que l’on trouve sur smartphone.

Pour le reste, le design ne semble pas trop évoluer. Les dimensions de l’iPad Pro 11 pouces serait d’environ 248 x 178.6 x 5,9 mm (7,8 mm au niveau du module photo), soit la même chose que le modèle actuel à peu de chose près (247,6 x 178,5 x 5,9 mm).

Aucune autre information concernant les caractéristiques de l’appareil n’est à se mettre sous la dent pour le moment. Onleaks est spécialisé dans les fuites concernant le design, et il faudra attendre de s’approcher de l’annonce en 2020 pour en apprendre plus sur ce nouvel iPad Pro.