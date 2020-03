iPhone 9 Plus : un grand modèle se précise, avec une grande puissance

Un morceau de code d'iOS 14 aperçu par 9to5Mac laisse présager l'arrivée d'un iPhone 9 Plus prochainement. Les indices pointent vers la présence à son bord d'un SoC Apple A13, à l'instar des iPhone 11 Pro.

Quatre ans après l’iPhone SE, Apple pourrait à nouveau proposer un smartphone de milieu de gamme sous le nom d’iPhone 9. Si le nom peut paraître bizarre alors que sa gamme principe en est désormais à l’iPhone 11, c’est en fait tout à fait logique puisque ce nouveau modèle devrait remplacer l’iPhone 8 au catalogue de la marque. Et comme ce dernier, il devrait avoir droit à une déclinaison « Plus », plus grande.

iPhone 9 Plus dans iOS 14 ?

Alors que l’idée se murmurait déjà ces derniers mois, 9to5Mac apporte un peu de grain à moudre au moulin des rumeurs autour de l’iPhone 9 Plus. Le site spécialisé aurait découvert dans le code d’iOS 14 — dont il détient déjà une préversion — des indices pointant vers l’existence de ce modèle grand format. Tout comme l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus, les iPhone 9 et 9 Plus pourraient proposer des diagonales d’écran de 4,7 et 5,5 pouces avec des dalles LCD.

Toujours selon les découvertes de 9to5, les deux nouveaux iPhone de milieu de gamme seraient animés par un SoC Apple A13 Bionic, la même puce que l’on retrouve déjà dans les iPhone 11 et 11 Pro.

Une date de sortie incertaine

La présentation de l’iPhone 9 — et donc par extension l’iPhone 9 Plus — était attendue au cours du mois de mars, mais Apple aurait reporté cette conférence, qui n’a par ailleurs jamais été confirmée, en raison de l’épidémie de Coronavirus. Aucune date n’est pour le moment ne serait-ce qu’évoquée.

L’annonce d’iOS 14 quant à elle devrait bien avoir lieu en juin, comme à l’accoutumée, mais uniquement en ligne.

Rappelons que l’iPhone 9 reprendrait, au moins dans les grandes lignes, le châssis de l’iPhone 8 et serait donc équipé d’un capteur d’empreintes Touch ID en façade, tirant au passage un trait sur les capteurs nécessaires à la reconnaissance faciale de Face ID. Selon les rumeurs, il serait néanmoins capable d’utiliser des tags NFC, ce qui n’est possible sur le reste de la gamme que depuis 2018, à savoir les iPhone XR et XS.