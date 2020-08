Gourmand, Apple force WordPress à monétiser son application… et finit par se rétracter

Apple a exigé à WordPress d’ajouter des achats intégrés au sein de son application, en raison des formules payantes propres au site web qui s’y affichaient. Un moyen pour la firme à la pomme de réceptionner les 30 % de commission. Mais le constructeur californien est finalement revenu sur cette décision. Voici pourquoi.

Décidément, Apple n’en finit plus de se retrouver au cœur de feuilletons aussi rocambolesques les uns que les autres. Après la fronde généralisée menée par Epic Games — lequel a été soutenu par Spotify, Tinder et ProtonMail, mais aussi le gratin de la presse américaine –, place à un nouveau bras de fer avec l’incontournable WordPress, système de gestion de contenu ultra populaire sur le web.

Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire, quelques éléments essentiels doivent être saisis. Concernant le web, WordPress dispose de plusieurs offres payantes mensuelles : quatre euros pour un site personnel, huit euros pour les indépendants, vingt-cinq euros pour les petites entreprises et quarante-cinq euros pour les boutiques en ligne.

Heads up on why @WordPressiOS updates have been absent… we were locked by App Store. To be able to ship updates and bug fixes again we had to commit to support in-app purchases for .com plans. I know why this is problematic, open to suggestions. Allow others IAP? New name?

— Matt Mullenweg (@photomatt) August 21, 2020