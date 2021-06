WWDC 2021 : une conférence surprise pour Apple Music et la spatialisation du son

Apple songerait à annoncer un évènement autour de la spatialisation audio juste après la fin de sa WWDC 2021. L'annonce interviendrait alors que depuis quelques semaines, Apple prépare la refonte d'Apple Music.

Apple pourrait prévoir un événement centré autour de la Spatialisation audio dans Apple Music dès ce soir, à 21h, soit deux heures après la fin de sa keynote d’introduction de la WWDC 2021.

C’est en tout cas ce qu’un teasing, publié sur Apple Music et retiré peu de temps après, semble dire. L’annonce a été repérée par un internaute sur Twitter. En plus de dévoiler la date et l’heure du début de cet « événement spécial », elle laisse peu de place au doute quant à son sujet, le titre du teasing étant « Présentation de la spatialisation audio ».

« La musique ne sera plus jamais la même »

Depuis plusieurs semaines, Apple multiplie les annonces ou les fuites autour de son service de streaming musical. La firme de Cupertino préparerait même un changement assez radical, comme l’indique un message posté sur Apple Music. Celui-ci lançait : « Préparez-vous… La musique ne sera plus jamais la même. » Rien que ça. En dehors de ces effets d’annonces, les informations concrètes fournies par Apple restent assez minces.

La spatialisation audio permet de donner une sensation de son provenant de diverses directions. Propulsée par Dolby Atmos, cette fonction sera disponible en juin sur Apple Music. Rappelons cependant qu’elle existe déjà dans l’univers de la marque à la pomme, puisqu’elle est déjà présente sur les AirPods ou le casque AirPods Max. Toutefois, les utilisateurs Android en seront privés.

Son arrivée intervient alors qu’un nouveau Apple Music se fait de plus en plus certain après une intégration du streaming HiFi, dont deux formats lossless.