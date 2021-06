WWDC 2021 : comment suivre la keynote Apple en direct (iOS 15, watchOS 8…)

Voici comment suivre en direct la WWDC 2021, la keynote d'Apple dédiée aux développeurs et qui présentera les nouveautés prévues pour iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ou encore macOS 12.

Ce soir se tient la grande keynote d’Apple en ouverture de son fameux événement dédié aux développeurs, j’ai nommé la WWDC 2021. La grande star du show devrait être iOS 15 dont nous devrions avoir une première présentation officielle à cette occasion, avant le lancement de la bêta.

Comment regarder la keynote Apple WWDC 2021 en direct ?

Pour regarder la WWDC 2021 d’Apple, il faudra être devant votre écran à partir à partir de 19 heures (heure de Paris), ce lundi 7 juin 2021.

Regarder sur YouTube

Pour suivre la keynote sur YouTube, il vous suffira de lancer la vidéo ci-dessous à peu près à l’heure indiquée. Attention, Apple a l’habitude d’être très ponctuelle, à la minute près.

Si vous préférez, la keynote d’Apple sera aussi retransmise en direct sur le site officiel de la firme et sur l’application Apple TV.

Regarder sur Twitch avec Frandroid

Nous avons cependant encore une autre manière intéressante de regarder la keynote d’Apple : rendez-vous sur la chaîne Twitch de Frandroid ce soir pour découvrir les nouveautés de la WWDC 2021 en compagnie d’une équipe de choc composée de notre journaliste experte Melinda Davan-Soulas et de PP Garcia, journaliste également et animateur infatigable de la chaîne YouTube PP World.

Et notre présentateur Arnaud Gelineau animera les conversations. En parallèle, nous vous ferons part de nos réactions à l’écrit dans cet article, n’hésitez ainsi pas à actualiser la page régulièrement.

Ce qu’on attend de la keynote Apple WWDC 2021

Comme évoqué plus haut, la WWDC 2021 devrait mettre en lumière les grandes nouveautés d’iOS 15. Parmi elles, on devrait trouver la possibilité de configurer un plus grand nombre d’applications par défaut, des conversations FaceTime optimisées ou encore des notifications mieux gérées.

On attend aussi de nouvelles fonctionnalités du côté d’iPadOS 15 (construit sur la même base qu’iOS 15) pour les tablettes, macOS 12 sur les ordinateurs et watchOS 8 pour les montres Apple Watch.

Notez que toutes ces nouvelles versions des systèmes d’exploitation d’Apple devraient avoir droit à une bêta développeur dans un premier temps avant de s’ouvrir à un plus grand nombre d’utilisateurs. Les moutures stables ne devraient être disponibles qu’à l’automne 2021, notamment pour coïncider avec le lancement des iPhone 13.