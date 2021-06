Apple Santé va vous permettre de partager vos données à vos proches

Apple a annoncé plusieurs nouveautés pour son application Santé sur iOS 15 : la firme va notamment permettre aux utilisateurs de partager leurs données de santé à leurs proches.

Au cours de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2021, Apple a dévoilé quelques nouveautés pour son application Apple Santé. Outre de nouveaux conseils de posture pour éviter de tomber, l’application permet également de partager ses données de santé à ses proches.

Grâce à la fonction Partage de Santé d’Apple Santé, il sera désormais possible de partager certaines de ses données de santé à ses proches. Ainsi, vous pourrez choisir de partager vos données avec vos grands-parents et réciproquement. Un bon moyen non seulement de devenir plus compétitif avec ses amis, mais surtout de surveiller la santé de ses ainés.

Le partage de santé permettra aux utilisateurs de choisir les données partagées. On pourra ainsi donner accès à toutes ses données de santé, mais également filtrer les informations. Pratique, par exemple, si vous ne souhaitez donner accès qu’au nombre de pas parcourus par jour et non pas à votre tension, à votre rythme cardiaque ou à votre poids.

Des conseils pour une meilleure posture

Outre le partage des données de santé, Apple Santé va également vous prodiguer des conseils de posture. Concrètement, en analysant le rythme de vos pas ou la longueur de ceux-ci, Apple est d’ores et déjà capable d’analyser les risques de chute. Désormais, le groupe de Cupertino va également utiliser ces données pour améliorer votre posture.

Ces conseils seront prodigués au sein de l’application Santé et visent surtout à éviter les chutes. Pour aller plus loin, l’application sur iOS 15 pourra également envoyer des notifications si elle a analysé que votre posture de marche n’était pas bonne. Enfin, des exercices vidéo seront proposés pour améliorer sa santé.

Enfin, le géant californien a également annoncé quelques nouveautés concernant les données médicales reçues. En cas d’analyses de laboratoire reçues, vous pourrez avoir accès plus simplement à ce à quoi correspond telle ou telle donnée. L’autre nouveauté ajoutée concerne cette fois les tendances. Il sera possible de voir les tendances de ces derniers jours plus facilement. Pratique par exemple pour découvrir que l’on a tendance à marcher davantage depuis quelques semaines.

Ces nouveautés seront ajoutées à l’application santé d’Apple avec iOS 15. La version du système destinée aux développeurs devrait être disponible après la conférence. Elle sera disponible en version publique dès cet été, probablement à l’occasion du lancement des iPhone 13.