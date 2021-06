iPhone 13 : la capacité de stockage ne serait pas améliorée en 2021

Les nouveautés de l'iPhone 2021 semblent assez minimes pour le moment et un nouveau rapport de TrendForce laisse entendre que l'espace de stockage ne serait pas étendu sur les iPhone 13 (ou iPhone 12s).

Les iPhone 13 pourraient-ils être des iPhone 12s ? Plus les rapports et rumeurs s’enchainent et plus la question peut se poser. Selon les informations de TrendForce, spécialiste des renseignements commerciaux, les iPhone de 2021 ne semblent pas beaucoup évoluer, notamment en ce qui concerne leur espace de stockage.

Jusqu’à 512 Go pour les iPhone 13 (ou 12 s) ?

Parmi les nouveautés de l’iPhone 2021, on peut anticiper un design similaire, mais avec une plus petite encoche, un écran 120 Hz (au moins sur les modèles Pro) et quelques améliorations du côté de la photo, comme l’intégration d’une stabilisation au niveau du capteur sur les 4 smartphones de la gamme ou l’ajout de l’autofocus sur l’ultra grand-angle pour les versions Pro. C’est en tout cas ce que laisse entendre le dernier rapport de TrendForce, corroborant de précédentes rumeurs sur le sujet.

Concernant l’espace de stockage en revanche, il ne faudrait pas s’attendre à des merveilles. Selon le cabinet, « les capacités de stockage des nouveaux téléphones resteraient la même que leurs homologues de 2020 ». Pour rappel, les iPhone 12 et 12 mini proposent 64, 128 ou 256 Go de stockage, tandis que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max embarquent 128, 256 ou 512 Go de stockage.

Toujours selon TrendForce, l’Apple A15, la puce qui devrait animer les iPhone 13, reposeraient sur le procédé de gravure 5 nm+ de TSMC, une version offrant des performances améliorées par rapport au 5 nm utilisé actuellement sur l’A14 des iPhone 12.

Une hausse des ventes à venir ?

Malgré ce peu de changements et des difficultés pour se procurer des composants en raison d’une pénurie mondiale, TrendForce prédit une croissance de 12,3 % des ventes par rapport à la génération précédente. Pour justifier ce bon présage, le cabinet met en avant le fait que Huawei est en fort recul sur certains marchés et libère donc de la place pour les acheteurs de smartphones très haut de gamme.

Cela n’est pas dit pour autant que des utilisateurs d’Android souhaitent se tourner vers l’iPhone. La réponse dans quelques mois.