Spotify dévoile une version bêta pour Mac M1

Sur son site support, Spotify a annonce la disponibilité d'une version du service de streaming pour les appareils sous macOS disposant de la puce M1 d'Apple. Il s'agit pour le moment d'une application en bêta à utiliser sur iMac, MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini équipés de la puce maison.

Même si Spotify s’est querellé avec Apple pour soutenir Epic Games sur l’épineuse question des frais de commission de l’Apple Store, la firme suédoise n’en oublie pas pour autant de suivre les évolutions technologiques de la marque à la pomme.

Ce 1er juillet, le service de streaming a ainsi présenté l’arrivée d’une version bêta de son application pour macOS. Et celle-ci est optimisée pour les nouveaux appareils équipés de la puce Apple Silicon M1 comme le dernier iMac, les MacBook Pro, MacBook Air et Mac mini lancés fin 2020.

Une version optimisée, mais à l’essai

Sur son forum communautaire, Spotify a créé la surprise avec cette annonce. « Nous avons travaillé dur en coulisses et sommes heureux d’annoncer que la version bêta de notre application est disponible. Elle présente de nombreuses améliorations de compatibilité et optimisations pour la nouvelle architecture Apple », est-il écrit dans une mise à jour d’une demande formulée sur le forum en novembre dernier par un utilisateur.

Pour le moment, il s’agit des premiers pas toujours incertains d’une version bêta (à télécharger ici) avec « certains comportements inattendus » toujours à prévoir, prévient Spotify. Et les premiers testeurs ont commencé à faire leurs premiers retours.

On apprend ainsi que, lorsque l’application Spotify tourne sur un MacBook, le lecteur s’affiche également sur l’iPhone et l’Apple Watch. En revanche, l’app connaît quelques soucis dès qu’elle est utilisée comme réveil. Les chansons n’apparaissent plus si une playlist avait été créée pour se réveiller. Il faut aller en lancer une autre.