Asus préparerait une tablette OLED sous Windows 11 qui risque de faire très mal

L'Asus VivoBook embarquerait Windows 11, une dalle OLED Full HD en 16:9, le tout pour un prix sous la barre des 700 dollars.

Selon TabletMonkeys, Asus, qu’on connaît davantage pour ses PC Portable et ses Laptop Gaming, préparerait une tablette Vivobook (nom de code T3300K) équipée de Windows 11 dès la sortie de la boite.

On l’a dit, le marché de la tablette est reparti à toute berzingue, porté par les récentes sorties de l’iPad 9 et de l’iPad mini 6. Et cette fuite ne vient que le confirmer.

Une dalle OLED

En matière de tablette comme ailleurs, tout est affaire de rapport qualité-prix. Et Asus voudrait taper fort en proposant une dalle de 13,3 pouces full HD en OLED, avec un ratio 16:9 plutôt inhabituel pour ce type d’appareil.

Pourquoi un tel choix ? Asus viserait certainement une utilisation en 2-en-1 avec un clavier détachable. Selon Tabletmonkeys, on pourrait s’attendre à un prix plutôt agressif aux alentours de 699 euros.

Quelles concessions ?

Pour assurer un prix aussi compétitif (rappelons que la Surface Pro 8 de Microsoft est vendue au prix conseillé de 1179 euros), Asus aurait bien sûr dû faire quelques concessions. À commencer par son potentiel processeur, un Intel Pentium N6000 Silver qui ne devrait pas être un foudre de guerre a priori.

Le reste de la fiche technique est à l’avenant : on pourrait choisir entre 4 et 8 Go de RAM LPDDR4X, compter sur 256 Go de stockage NVMe PCIe, avec un support pour microSD. On peut aussi s’attendre à du son stéréo, à une caméra avant 5 mégapixels et arrière 13 mégapixels.

Côté réseau et connectique, Asus aurait mis le paquet avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, de l’USB-C 3.2. Le tout serait accompagné d’une charge rapide 65W, alimentant une batterie de 50 Whrs.

Tout cela serait stocké dans un boitier ne dépassant pas les 800 grammes et les 8,2 mm d’épaisseur.