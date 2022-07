Asus officialise les ROG Phone 6 et Phone 6 Pro : les smartphones de l’excès

Voici la dernière tentative d'Asus pour créer une expérience de type console dans un téléphone. Ces ROG Phone 6 et 6 Pro offrent plus de puissance et de personnalisation que les autres téléphones à grand écran, autant en termes de matériel que logiciel. C'est le smartphone des superlatifs. Cette année, la marque est allée encore plus loin.

Le fabricant taïwanais Asus persiste et signe : le smartphone conçu pour le gaming est bel et bien un créneau recherché selon eux. Voici donc la cinquième génération de ROG Phone, les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro.

Comme vous pouvez le voir, ils portent tous le chiffre 6, mais on parle bien de la cinquième génération. Pour quelles raisons ? Le chiffre 4 porte malheur dans certains pays d’Asie, Asus a de ce fait préféré l’éviter. Bref, accrochez-vous, car la présentation va être longue.

C’est explicitement le smartphone de tous les superlatifs et le constructeur taïwanais ne s’en cache même pas. L’annonce comprend un nombre important de spécifications et autres caractéristiques. Ils ont bien compris que l’enjeu est ici de démontrer leur avance technologique.

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 aux commandes

Difficile de parler de smartphones Gaming sans parler des performances attendues de l’appareil. Asus a choisi la puce ARM la plus puissante, à savoir le tout récent SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Évidemment, délicat de le comparer aux puces d’Apple, mais c’est ce que l’on va tenter de faire dans le test.

Pour rappel, la puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a l’avantage d’être gravée en 4 nm, ce qui devrait théoriquement lui offrir une meilleure efficacité que la puce Snapdragon 8 Gen 1.

Pour aller plus loin

Snapdragon 8+ Gen 1 annoncé : il met le paquet contre les problèmes de chauffe

Cette puce intègre par ailleurs le GPU Adreno 730 de Qualcomm, dont les promesses sont également conséquentes. En plus de ce SoC, le ROG Phone 6 est équipé jusqu’à 18 Go de mémoire RAM LPDDR5, ainsi que de la mémoire flash UFS 3.1.

Enfin, en complément de la 5G, il offre un support du Wi-Fi 6E avec une configuration à plusieurs antennes pour décupler les débits et la stabilité de connexion sans fil. On appelle ça la technologie HyperFusion, nous avons déjà pu la tester. Cela permet d’obtenir des débits vraiment impressionnants, y compris en Wi-Fi 5 où nous avons atteint plus de 600 Mbps en débit descendant.

Une conception pour la dissipation thermique

Pour atteindre des performances optimales, la conception du ROG Phone 6 a été revue en profondeur. Premièrement, le SoC a été installé au centre de l’appareil. Il est entouré par deux grosses batteries. Pour la dissipation thermique, divers mécanismes sont utilisés.

On retrouve une chambre à vapeur. C’est ce qu’Asus nomme GameCool 6. Divers composants servent à extraire la chaleur, la repartir plus largement sur l’arrière de l’appareil pour éviter le fameux point chaud et surtout cet effet de « throttling » qui a pour conséquence de diminuer les performances du SoC.

Asus a également actualisé l’AeroActive Cooler 6. C’est un refroidissement actif, sous forme d’un accessoire qui s’agrippe au téléphone, qui récupère la chaleur émise à l’arrière du smartphone et l’évacue à l’aide de ventilateurs.

Design futuriste, écran

Du côté du design, le ROG Phone 6 dénote de tous les autres smartphones. Il n’est absolument pas passe-partout avec son design dit futuriste, des formes géométriques, des LED RGB… et même un écran PMOLED à l’arrière. Ce petit écran permet d’affiche le pourcentage de batterie, des notifications, etc. C’est dispensable, mais c’est fun. Vous avez 60 animations différentes à personnaliser en fonction de vos goûts et vos envies.

L’appareil est certifié IPX4, c’est une première pour un smartphone de gaming. Ce qui signifie qu’il pourra résister à quelques éclaboussures, malgré son design conçu pour évacuer la chaleur.

L’écran AMOLED fait 6,78 pouces, il est au format 20,4:9 avec une définition de 2448 par 1080 pixels, soit une résolution de 395 ppi. C’est un écran certifié HDR10+, dont la luminosité est annoncée à 800 nits et même 1200 nits dans certaines conditions (APL 1). Sa fréquence de rafraîchissement est à 165 Hz maximum.

Deux batteries de 3000 mAh

Du côté de l’autonomie, Asus a installé deux batteries de 3000 mAh pour un total de 6000 mAh. Pour charger le téléphone, on retrouve la technologie Quick Charge 5.0, ainsi qu’HyperCharge qui offre le support PowerDelivery 3.0 et par ailleurs PPS. Au total, il charge jusqu’à 65 watts avec le chargeur inclus. Mais, la prise en charge d’autant de normes lui permet de profiter d’une charge rapide avec de nombreux chargeurs tiers.

Pour aller plus loin

Power Delivery PPS : pourquoi cette norme est nécessaire pour la charge rapide des Google Pixel 6 mais aussi des Galaxy S21

Avec 65 Watts de puissance, comptez une charge de 0 à 100 % en 42 minutes. Sur le papier, c’est 10 minutes de moins que le précédent modèle.

Comme sur le précédent modèle, la technologie AirTrigger 6 consiste à transformer des coins du téléphone en gâchettes grâce à une technologie à ultrasons. Plus concrètement, quand vous tenez le téléphone en mode horizontal, ce système permet d’avoir des boutons de contrôle supplémentaire que vous pourrez configurer en fonction de vos besoins (tap, slide, swipe, etc.). L’ultrason assure d’avoir un retour de force qui donne l’impression d’appuyer sur de véritables boutons physiques.

Comme les précédents ROG Phone, il y a également une flopée d’accessoires. L’AeroActive Cooler 6 est la star : c’est un système de refroidissement actif qui s’agrippe au téléphone et se connecte via le deuxième port USB-C. Vous pourrez donc l’utiliser tout en chargeant votre smartphone avec l’autre connectique. Cet accessoire comporte des LED RGB, n’oublions pas que nous sommes face à un produit ROG tout de même.

La partie audio a été particulièrement travaillée d’après Asus, avec un double haut-parleur stéréo. Chaque haut-parleur utilise une puce Cirrus Logic CS35L45, cela offre diverses options pour accéder à du son haute définition. De plus, la puce Qualcomm offre aussi le support aptX adaptive, aptX Low latency, LDAC, et AAC évidemment.

La caméra profite d’un nouveau capteur Sony

Du côté des caméras, Asus a fait des efforts également en actualisant son principal capteur : il s’agit ici du Sony IMX766 que l’on retrouve sur de nombreux smartphones haut de gamme de 2021 et 2022. Ce capteur offre des clichés à 12,5 mégapixels avec le filtre Quad Bayer, ou 50 mégapixels natifs. On peut par ailleurs filmer en définition 8K à 24 fps, comme sur les smartphones Samsung Galaxy S.

De plus, il y a une seconde caméra ultra grand-angle de 13 mégapixels et une troisième caméra de 5 mégapixels pour la macrophotographie. À l’avant, c’est un capteur de 24 mégapixels qui offre des photos grand-angle.

Du côté de l’interface, les ROG Phone 6 embarquent Android 12 avec deux interfaces au choix : ROG UI ou Zen UI. La première est typée Gaming, la seconde se rapproche de l’expérience pure d’Android. De plus, 2 grosses mises à jour au minimum sont à attendre, ainsi que 24 mois de mises à jour de sécurité.

Autre atout du ROG Phone : l’application Armoury Crate offre une multitude d’options et de fonctions dont il est difficile de lister l’entièreté. Vous pourrez modifier les performances de l’appareil, configurer des profils, lister vos jeux et y associer des modes particuliers, configurer les LED RGB ainsi que les divers raccourcis, mais aussi l’écran PMOLED situé à l’arrière de l’appareil.

En plus de cette application, Game Genie est encore de la partie. Cette application peut être ouverte à n’importe quel moment quand vous jouez, c’est une sorte de télécommande pour régler les performances de votre smartphone, régler les macros… et par ailleurs enregistrer et diffuser vos parties en live.

Quelles différences entre les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro ?

La principale différence entre la version « basique » et la version Pro est la présence de l’écran PMOLED à l’arrière. De plus, la version Pro embarque jusqu’à 18 Go de mémoire vive, contre 16 Go pour la version entrée de gamme.

Prix et date de sortie des ROG Phone 6 et 6 Pro

Le ROG Phone 6 équipé de 12 Go RAM / 256 Go est vendu au prix public indicatif de 1 029 euros ;

Le ROG Phone 6 équipé de 16 Go RAM / 512 Go est vendu au prix public indicatif de 1 149 euros ;

Le ROG Phone 6 Pro équipé de 18 Go RAM / 512 Go est au prix public indicatif de 1 329 euros.

Les deux modèles ROG Phone 6 seront disponibles à la vente fin juillet 2022 en France auprès des distributeurs partenaires Fnac, Darty mais aussi Asus Store. Le modèle ROG Phone 6 Pro sera disponible à la vente à la mi-août en France.

Une offre de pré-commande sera proposée du 5 juillet au 7 août pendant laquelle tout utilisateur qui aura commandé un ROG Phone 6 ou ROG Phone 6 Pro bénéficiera d’un ventilateur AeroActive Cooler 6 offert (89 euros).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.