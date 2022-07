Le bouton du Zenfone 9 d’Asus ne servirait pas qu’à le déverrouiller

Une vidéo de présentation du prochain smartphone d'Asus, le Zenfone 9, a fuité. Le bouton latéral ne serait pas qu'un capteur d'empreintes, mais une autre manière de naviguer, en parallèle de l'écran tactile.

En mai 2021 était sorti le Zenfone 8 d’Asus que nous avions trouvé très bon, avec un positionnement premium, tout en gardant un format compact. Si l’on en croit la vidéo diffusée par le leaker SnoopyTech, la marque réitérerait l’expérience avec le Zenfone 9.

Toujours le même format, mais pus de puissance

Dans cette vidéo, on apprend que le Zenfone 9 serait équipé du dernier SoC de Qualcomm dédié aux smartphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen+ 1, qui vise à corriger les problèmes de chauffe du Snapdragon 8 Gen 1. Une puce qui sera présente dans les ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro, que le fabricant a présentés il y a quelques jours. D’ailleurs, nous avons noté que la version Pro dépasse l’iPhone 13 Pro en termes de performances.

ASUS Zenfone 9

Snapdragon 8+ Gen1

8 + 128 / 8 + 256 GB / 16 + 256 GB

– 5.9-inch 120Hz screen

– 4300 mAh dual battery

– Sony IMX766 rear main Camera – ZenTouch

– 3.5mm audio port

– IP68 level waterproof

– Red, black, blue

Trois modèles de Zenfone 9 seraient en vue, à savoir une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, l’une de 8 et 256 Go, enfin la dernière embarquerait 16 Go de mémoire vive et 256 Go pour le stockage. Des modèles que l’on pourrait obtenir en rouge, noir ou bleu.

On trouverait une double batterie de 4300 mAh et un capteur principal, le Sony IMX766, avec « stabilisateurs hybrides à cardan à 6 axes ». À l’arrière, un second capteur serait de la partie, sans que l’on sache de quoi il s’agit, même si l’on peut penser que ce soit un ultra-grand angle. Dans ce qui a été révélé, on note aussi la présence d’un port jack 3,5 mm ainsi que de la certification IP68.

Mais ce qui ferait du Zenfone 9 le petit frère du Zenfone 8, c’est son format. L’écran aurait une diagonale de 5,9 pouces, ce que l’on retrouve (trop ?) rarement sur les smartphones haut de gamme. Apple prévoirait même d’abandonner la version mini de son iPhone. Pour terminer sur l’écran du prochain smartphone d’Asus, notons que son taux de rafraîchissement est murmuré de 120 Hz.

Une fonction « ZenTouch » pour naviguer différemment

Asus intégrerait des gestes sur le bouton de veille latéral de son prochain téléphone. Il ne ferait donc pas office que de capteur d’empreintes digitales, mais aussi de bouton de navigation, à l’instar de ce qu’on trouve sur les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Sur ces smartphones de Samsung, cela permet de faire descendre l’écran de notification.

Ce que la marque a baptisé « ZenTouch » permettrait d’utiliser ce bouton comme la molette d’une souris. De quoi naviguer de haut en bas et vice-versa sur un fil d’actualité, un réseau social ou une page web. Selon SnoopyTech, le prix du Zenfone 9 serait compris entre 800 et 900 euros.

