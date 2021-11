Les écouteurs Beats Fit Pro sont enfin officialisés, ils reprennent les fonctionnalités des AirPods Pro

Beats a officialisé les Fit Pro, ses nouveaux écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et prise en charge de l'Audio Spatial d'Apple.

Après avoir été aperçus dans la version bêta d’iOS 15, les Beats Fit Pro viennent d’être officiellement annoncés. Ces nouveaux écouteurs sans fil intègrent désormais des fonctions des AirPods Pro d’Apple.

Les fonctions spéciales des AirPods Pro

Beats est une marque d’Apple, il n’y a donc rien de surprenant à retrouver des fonctions des AirPods Pro. On retrouve à leur bord la puce Apple H1, ce qui apporte l’intégration de l’assistant Siri, l’appareillage simple avec les produits Apple, la synchronisation automatique des appareils avec iCloud et l’accès au réseau Find My (Localiser). Ce n’est pas les seules fonctionnalités, puisqu’ils prennent également en charge l’audio spatial, le suivi dynamique de la tête ainsi que le mode Transparence.

Ils sont également dotés d’un capteur qui détecte si les écouteurs sont ou non en contact avec la peau pour stopper ou reprendre la lecture, comme les nouveaux AirPods 3.

Comme vous pouvez le voir, ce sont des intras avec réduction de bruit active, ils incluent un embout flexible qui permet aux écouteurs de rester en place. De plus, ils sont certifiés IPX4 et sont disponibles en quatre coloris : noir, blanc, gris et violet.

Toutes les fonctions de ces nouveaux Beats sont disponibles avec un iPhone. Dans le cas d’Android, il est nécessaire de télécharger l’application pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. C’est une bonne chose, car cela n’est pas le cas des AirPods.

Beats Télécharger Beats gratuitement APK

Côté autonomie, les Beats Fit Pro promettent jusqu’à six heures de lecture en continu avec suppression du bruit et mode transparence actifs, plus 18 heures supplémentaires en les rechargeant avec l’étui. S’il est utilisé uniquement avec l’égaliseur adaptatif, l’autonomie augmente d’une heure en lecture sans interruption.

200 dollars et aucune disponibilité en Europe pour le moment

Le Beats Fit Pro sont déjà en précommande pour 200 dollars, avec des livraisons à partir du 5 novembre prochain. Apple ne livre que les États-Unis dans un premier temps, puis viendra le tour de la Chine début décembre… et d’autres pays en 2022.

Notez que Beats a profité de cette annonce pour dé-référencer le casque Solo Pro (sorti fin 2019), les écouteurs Powerbeats et le casque Beats EP de 2016.