Comment BMW pourrait copier Tesla pour revoir ses voitures électriques de fond en comble

Les futurs modèles de voitures électriques BMW pourraient se décliner en plusieurs versions avec un ou plusieurs moteurs, selon l'autonomie. Une stratégie qui n'est pas sans nous rappeler celle déjà adoptée par Tesla depuis plusieurs années avec ses Model 3.

Comme tous les constructeurs, BMW va aussi devoir accélérer sur son électrification. Et pour cause, l’Union Européenne va de toutes façons interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035, obligeant les marques à s’adapter. Et ce même si certaines, comme Toyota, ne croient pas vraiment au tout-électrique. De son côté, BMW n’a pas encore annoncé de date pour sa transition vers la fin des modèles à combustion interne, mais elle travaille activement au développement de sa gamme électrique.

Une nouvelle stratégie

Aujourd’hui, la marque propose un catalogue assez étoffé, avec son i3 mais également ses iX1, iX3, iX ou encore i7 et i4. Un large choix donc, qui devrait s’élargir encore un peu au cours des prochaines années. En effet, si le catalogue est actuellement composé de modèles au prix plutôt élevé, avec un i4 débutant à 53 550 euros, la firme prévoit également de proposer des modèles issus de segments plus abordables dans le futur.

Mais ce n’est pas tout. Car en plus de proposer des modèles moins chers, BMW prévoit aussi de revoir sa stratégie afin de donner plus de choix à ses clients. Pour cela, la firme bavaroise devrait notamment s’inspirer de Tesla, en proposant de nouvelles alternatives pour ses voitures électriques. Si les modèles actuellement vendus se déclinent déjà en plusieurs versions, la marque pourrait aller encore plus loin.

C’est en tout cas ce que laisse penser un internaute sur le forum Bimmerpost, spécialisé dans l’actualité BMW. Ce dernier explique dans un post que « les premiers indices suggèrent que BMW utilisera une approche très semblable à celle de Tesla pour la gamme de modèles Neue Klasse, avec une différenciation à la fois par l’autonomie et les moteurs« . Selon lui, le premier véhicule à adopter cette nouvelle stratégie serait le futur iX3, prévu pour 2025.

Il explique alors que ce dernier, connu sous le nom de code NA5 pourrait se décliner en version Standard Range RWD, Standard Range AWD, ainsi que Long Range AWD. Une version M Performance avec une transmission intégrale serait également envisagée. Toutefois, BMW n’a pas encore confirmé ces rumeurs. Une telle stratégie permettrait alors de cibler différentes clientèles, ayant des besoins et des budgets très différents. Un peu comme Tesla, avec ses modèles Propulsion, Grande Autonomie et Performance.

Une plateforme inédite

Pour arriver à mettre en œuvre cette stratégie, BMW compte sur l’arrivée de sa nouvelle plateforme, baptisée Neue Klasse. Inaugurée avec la future Série 3 électrique prévue pour 2025, celle-ci équipera alors tous les modèles de la marque qui suivront « allant du segment à fort volume aux modèles exclusifs de haute performance« . Si tous les détails n’ont pas encore été révélés, cette nouvelle base technique fera le plein d’innovations.

Parmi elles, de nouvelles batteries, fournies par le géant chinois CATL, qui vient de débuter sa production européenne en Allemagne. Offrant une densité accrue, celles-ci profiteront également d’une vitesse de chargement plus rapide et d’une meilleure autonomie, pour une capacité oscillant entre 75 et 150 kWh. Surprenant, alors qu’un porte-parole de la marque expliquait que les gros accumulateurs n’ont pas vraiment d’intérêt, de même qu’une autonomie de 1 000 kilomètres.

En effet, les grandes batteries sont plus lourdes et accroissent la consommation. La solution pourrait donc venir des batteries solides, qui n’arriveront pas avant une décennie au moins selon les spécialistes. La marque à l’hélice croit quant à elle dur comme fer à cette technologie, alors qu’elle vient de renforcer son partenariat avec l’entreprise Solid Power.

Proposer plusieurs alternatives de motorisations et différentes batteries pour un seul modèle serait alors un moyen de satisfaire tous les clients, et donc d’en attirer plus. Ainsi, la marque espère grappiller certains acheteurs à Tesla, et notamment au Model Y qui continue de cartonner. Le futur iX3 est justement un rival direct de ce dernier et doit donc mettre toutes les chances de son côté.

Nous devrions en savoir plus dans très peu de temps, alors qu’un inédit concept-car basé sur la plateforme Neue Klasse sera présenté au CES de Las Vegas, qui se tiendra du 3 au 8 janvier prochain. Il pourrait s’agir d’un modèle préfigurant le futur SUV électrique.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.