Comment ces lunettes BMW de réalité virtuelle vont faciliter la vie des scooters et motos

BMW Motorrad, la branche de la marque dédiée aux deux-roues vient tout juste de lever le voile sur sa dernière création: les ConnectedRide Smartglasses. Il s'agit d'une paire de lunettes connectées, qui font appel à la réalité augmentée pour un affichage tête haute lors de la conduite d'une moto ou d'un scooter. Mais le prix sera évidemment très salé.

Nous avons tous déjà vu ces films de science-fiction où les personnages portent sur leur visage des lunettes capables d’afficher diverses informations, directement devant les yeux. Et bien depuis quelques années déjà, cette technologie est une réalité. De plus en plus d’entreprises travaillent sur cette dernière, qui intéresse même les constructeurs automobiles.

Un système pratique

C’est par exemple le cas de BMW, et plus précisément de sa division Motorrad, dédiée aux deux-roues. Celle-ci vient de lever le voile sur sa toute dernière création. Il ne s’agit cette fois-ci pas d’un véhicule, mais d’un système conçu pour rendre la conduite plus agréable et plus sécurisante. Voici donc les ConnectedRide Smartglasses.

Une révélation inattendue, alors que le constructeur, qui a dévoilé en 2021 un concept de moto électrique urbaine, n’avait jusqu’à présent jamais communiqué à ce sujet. En parallèle de l’annonce du tout nouveau scooter (125 cc et 50 cc) BMW CE 02, la marque a donc lancé ce nouveau produit, qui s’accorde parfaitement avec le nouveau venu.

Mais quel est l’intérêt de ces lunettes, en apparences tout à fait banales ? Pour le savoir, il faut les glisser sur son nez. Et là, on découvre que celles-ci font en fait appel à la réalité augmentée. Comme on peut le voir sur la capture d’écran ci-dessous issue d’une vidéo promotionnelle du constructeur allemand.

Elles sont conçues pour remplacer le combiné d’instrumentation, en affichant toutes les données relatives à la conduite. Une sorte d’affichage tête-haute amélioré en somme. Le communiqué de l’entreprise précise que le conducteur peut accéder à diverses informations comme la vitesse ou encore le rapport engagé et la navigation GPS.

Vous l’aurez compris, cette technologie est compatible avec toutes les motos et scooters, électriques ou non. Elle devrait donc notamment pouvoir être utilisée par les propriétaires de CE-04, le scooter zéro-émission (à l’échappement) de la firme allemande, désormais proposé en location moyennant 180 euros par mois. Mais aussi avec le tout nouveau BMW CE 02.

À quoi ça sert ?

Mais concrètement, comment ça marche ? À vrai dire, le fonctionnement est très simple, puisqu’il suffit de connecter les lunettes à son smartphone via le Bluetooth. Si le constructeur ne le précise pas, il est probablement nécessaire d’avoir préalablement installé l’application BMW Motorrad Connected, elle-même connectée à la moto et affichant diverses informations comme la navigation ou encore la musique.

Les lunettes pourront ensuite afficher les indications de navigation (à l’aide de flèches), la limite de vitesse ainsi que la vitesse actuelle du 2 roues. Sur les motos thermiques, la vitesse enclenchée sera également affichée.

L’affichage peut ensuite être réglé via les poignées de la moto, tandis que le positionnement est modifiable afin de s’adapter à la vue de chacun. Ces lunettes sont également équipées d’une batterie au lithium, qui offre une autonomie allant jusqu’à 10 heures. Elle peut être rechargée via un câble USB fourni dans la boîte lors de l’achat.

Combien ça coûte

À noter que les verres peuvent être transparents ou teintés et qu’ils peuvent être adaptés à la vue du conducteur par un opticien. Ces lunettes peuvent fonctionner à des températures allant de -10 à 50 degrés, et on connaît déjà leur prix, qui sera salé. Il faudra en effet débourser pas moins de 690 euros pour vous offrir une paire, uniquement disponible en gris anthracite.

Cette technologie nous rappelle ce que propose Nio avec ses Air AR Glass, des lunettes en réalité augmentée permettant de regarder un film sans avoir besoin d’écran dans sa voiture. En début d’année, la firme TCL a également dévoilé une technologie similaire, tandis qu’Apple a récemment officialisé son Vision Pro, qui devrait être plus difficile à se procurer que prévu.

