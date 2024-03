L’excellent scooter électrique CE-02 de BMW baisse son prix avec cette offre très intéressante

BMW a lancé une offre commerciale sur son nouveau scooter électrique CE 02, avec un prix mensuel qui n'excède pas 99 euros, et sans apport.

Les beaux jours arrivent, le moment idéal pour certains pour craquer pour un deux-roues électrique. Et justement, c’est le moment qu’a choisi BMW pour lancer sur le marché son nouveau scooter électrique, le CE 02. Celui que nous avons pu essayer à la fois en version 50 cc et en version 125 cc arrive peu à peu sur les routes. Et si effectivement le prix nous avait interpellés sur les deux déclinaisons, BMW oblige, pour accompagner son lancement, la firme bavaroise dévoile des offres qui font très largement baisser les tarifs.

Ainsi en achat comptant, BMW fait baisser le prix de son CE 02 AM (équivalent 50 cc) de 900 euros. Ce qui, une fois le bonus de 490 euros également déduit, fait passer le prix de 7750 à 6360 euros. Même baisse pour le CE 02 en version 125 cc, 900 euros donc, avec en plus un bonus de 900 euros aussi, ce qui le fait passer de 8750 à 6950 euros. Attention, ces offres n’iront pas plus loin que le 31 mai 2024.

Mais BMW propose également une offre en location longue durée avec un prix qui symboliquement passe sous les 100 euros par mois.

Le CE 02 à 99 euros par mois

Pour son lancement chez nous, le BMW CE 02 est en effet proposé en LLD à partir de 99 euros par mois. Et ce quelle que soit la version du scooter électrique, 50 ou 125 cc. Cette offre est proposée avec un loyer courant sur 36 mois, et une limite de 15 000 kilomètres. Bonne nouvelle, elle inclut l’extension de garantie et surtout, elle est sans apport. En effet, BMW précise bien que le premier loyer est de 99 euros après déduction du bonus écologique de 900 euros.

Si au total, cela vous fera quand même dépenser 3564 euros sur les 36 mois pour un scooter que vous devrez rendre à terme, cela reste relativement intéressant. Et vous pourrez toujours repartir sur l’autre modèle, comme le plus gros BMW CE 04.

Il va falloir faire vite car cette offre mettant le CE 02 sous les 100 euros est réservée à toute commande passée avant le 31 mars 2024. Pour autant, BMW pourrait prolonger l’offre. Mais ça reste encore à confirmer, donc ne tardez pas trop si vous êtes intéressé.

Accessible dès 14 ans

Pour rappel, le BMW CE 02 est un scooter électrique accessible dès 14 ans grâce à sa version équivalent 50 cc. La puissance y est limitée à 4 kW (5,4 ch), avec une autonomie de 45 km et une vitesse de pointe limitée à 45 km/h. Mais esthétiquement, cette déclinaison bridée est strictement la même que la version supérieure. Cette dernière, équivalent 125 cc, offre elle une puissance maxi de 11 kW (15 ch), une vitesse maximale de 95 km/h et une autonomie de 90 km.

Côté recharge, le CE 02 accessible à 14 ans n’embarque qu’une seule batterie et un chargeur 0,9 kW qui permet de récupérer 100 % en 182 minutes, ou de 20 à 80 % en 85 minutes. La batterie est amovible, mais pas forcément pratique et lourde à transporter. Le CE 02 plus puissant embarque deux batteries, et donne la possibilité d’opter pour un chargeur de 1,5 kW en option, permettant de récupérer une charge complète en 210 minutes, ou passer de 20 à 80 % en 102 minutes.