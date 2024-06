BMW annule un immense contrat de batterie pour voiture électrique : la technologie en cause ?

BMW a pris la décision d’arrêter son partenariat avec l’entreprise suédoise Northvolt, qui devait lui fournir des batteries made in Europe pour ses voitures électriques. En cause, des délais de livraisons trop longs, mais une autre raison pourrait expliquer ce changement de stratégie.

BMW fait partie des constructeurs automobiles dont la gamme de voitures électriques est la plus étendue à l’heure actuelle. Et pour cause, la firme possède déjà un catalogue bien rempli, allant de la i4 à l’iX en passant par les iX3 et autres i7, pour ne citer qu’elles.

Un revirement de situation

Mais bien évidemment, la firme basée à Munich veut aller encore plus loin, alors que l’Union européenne va de toute façon interdire la vente de voitures thermiques neuves sur son territoire à partir de 2035. C’est dans ce contexte que le constructeur développe notamment sa plateforme Neue Klasse, qui devrait voir le jour concrètement dès l’an prochain. Deux modèles reposeront notamment sur cette dernière, à savoir les futures i1 et i2. Mais en attendant, le constructeur ne lésine pas sur les efforts.

C’est ainsi que ce dernier continue de travailler sur sa gamme actuelle, mais également sur le développement de ses batteries. En juillet 2020, l’entreprise annonçait dans un communiqué la signature d’un partenariat avec Northvolt, une société suédoise spécialisée dans les batteries pour voitures électriques. Celle-ci était censée produire des accumulateurs en Europe, afin de les implanter dans les autos de la marque à l’Hélice. Mais les choses ont cependant pris un tout autre tournant.

En effet, l’agence de presse britannique Reuters vient tout juste d’annoncer que BMW avait finalement pris la décision de mettre fin à ce partenariat. En cause, des délais de livraison trop long et donc des promesses n’ayant pas été respectées de la part de l’entreprise scandinave. Ainsi, le contrat à deux milliards d’euros s’envole, d’un commun accord entre les deux sociétés. Et ce alors que ces batteries auraient dû être produites sur le Vieux Continent, et plus précisément à Skellefteå dès cette année.

Cependant, l’alliance entre BMW et son fournisseur ne prend pas définitivement fin, bien au contraire. Le constructeur affirme désormais vouloir « concentrer les activités de Nortvolt sur le développement de cellules de batteries de nouvelle génération ». En attendant, l’entreprise bavaroise continue « de s’intéresser de près à l’établissement d’un fabricant performant de cellules de batteries circulaires et durables en Europe ». Vous ne devriez donc pas trouver de cellules Northvolt dans votre voiture électrique tout de suite.

Un revirement de stratégie ?

Mais ce changement particulièrement soudain ne cache-t-il pas autre chose ? Car cela nous rappelle quelque peu la suspension des projets d’usines de batteries en Europe de la part de Stellantis et Mercedes, décidée quelques semaines plus tôt. Les constructeurs franco-italien et allemand ont en effet décidé de se tourner vers les accumulateurs LFP (lithium – fer – phosphate), tandis que les sites de production devaient assembler des batteries NMC (nickel – manganèse – cobalt). Or, cette chimie est en très nette perte de vitesse.

Si elle offre une plus grande densité, la différence avec le LFP tend à se réduire, tandis que cette technologie à base de cobalt est également plus coûteuse à produire. Or, à l’heure où le prix des voitures électriques a tendance à chuter, et puisque la guerre devrait encore s’intensifier, il est important de réduire les coûts de production. Et en ce qui concerne BMW, on sait que la firme misait aussi beaucoup sur le NMC, qui est la technologie fabriquée par Northvolt.

Le constructeur veut-il tout simplement trouver un autre fournisseur de batteries LFP, tout en gardant la firme suédoise pour le développement de nouvelles technologies ? Cela est tout à fait probable. Mais pour l’heure, la société allemande n’a pas officiellement donné de détails à ce sujet et reste très peu loquace.

Quoi qu’il en soit, Northvolt avait dévoilé l’an dernier de nouvelles cellules sodium-ion, affichant une capacité comparable au LFP, avec 160 Wh/kg . De quoi séduire BMW, qui s’est également associé à Rimac Automobili pour ses futures autos électriques ? Rien n’est encore sûr !