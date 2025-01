Le constructeur allemand BMW aurait été très proche de lancer une voiture électrique radicale, forte de 1 300 chevaux. Si une maquette avait même déjà été fabriquée, le conseil d’administration a finalement décidé de suspendre le projet. On vous explique tout !

La BMW Vision M Next

À partir de 2035, tous les constructeurs automobiles devront passer à l’électrique et donc arrêter de vendre des autos thermiques. C’est également le cas de BMW, qui possède déjà une gamme bien étoffée, qui va de l’iX1 à l’impressionnant iX, en passant par les i4 et i7, entre autres. Et bien évidemment, c’est loin d’être terminé.

Une supercar tuée dans l’œuf

En effet, la firme bavaroise continue le développement de sa plateforme Neue Klasse et prépare notamment une future sportive électrique qui aura le droit à non pas un, mais quatre moteurs. Connue sous le nom d’iM3, celle-ci devrait dépasser la barre des 1 000 chevaux. Mais savez-vous que nous aurions aussi pu avoir le droit à une vraie supercar encore plus radicale portant le badge BMW ? Il y a de fortes chances que non, car le projet n’a en fait finalement jamais abouti, ayant été tué dans l’œuf.

C’est ce que nous raconte le site spécialisé BMW Blog, qui a pu mettre la main sur des informations exclusives à propos de ce projet. Ce dernier aurait été initié au cours de l’année qui vient de s’achever, mais sans qu’une date plus précise n’ait été révélée. Et à vrai dire, il aurait été plutôt bien avancé, puisqu’il se murmure qu’une maquette en argile aurait même été fabriquée par les équipes en charge du design au sein du studio de la marque.

Crédit : BMW

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette super sportive électrique, dont le nom n’a pas été communiqué, aurait été particulièrement impressionnante. En effet, la voiture aurait dû afficher une puissance démentielle de 1 300 chevaux, ce qui lui aurait permis de chasser sur les terres de la Tesla Roadster, mais aussi de l’incroyable Yangwang U9 que nous avions pu découvrir en Chine. Ce n’est pas tout, car la supercar allemande aurait aussi rivalisé avec la GAC Aion Hyper SSR (renommée Hyptec SSR) ainsi que la Rimac Nevera.

Il n’en sera donc rien, puisque le projet a finalement été abandonné par le constructeur. La faute à son conseil d’administration, qui a pris la décision de suspendre ce dernier. Quelle est la raison ? En fait, il y en a plusieurs, et elles ne sont pas difficiles à comprendre. La première est tout simplement le ralentissement des ventes de voitures électriques dans le monde. Un contexte compliqué, qui n’incite évidemment pas au développement de tels véhicules, dont les immatriculations auraient été très faibles. Lancer cette supercar aurait fait perdre de l’argent à la marque.

De nombreux projets abandonnés

Ce n’est pas tout, car on assiste également à un désamour des clients pour les véhicules zéro-émission (à l’échappement) très haut de gamme et coûteux. Autant dire que le contexte n’est absolument pas idéal pour lancer une supercar électrique à l’heure actuelle. D’autant plus que la guerre des prix devrait reprendre de plus belle au cours des prochains mois, avec des tarifs tirés encore plus vers le bas à cause des marques chinoises. L’idée d’une sportive de luxe devrait rester au placard encore longtemps.

Et ce n’est pas la première fois que BMW abandonne un tel projet en cours de route. Le dernier en date remonte à 2019, avec le concept Vision M Next, qui prenait la forme d’un coupé hybride de 600 chevaux capable de réaliser le 0 à 100 km/h en 3 secondes. Annoncé comme le successeur de l’i8, il avait finalement été abandonné, en raison d’un accueil mitigé et de coûts de production trop élevés. Et ce n’est pas tout, car cela dure depuis les années 1980.

BMW Vision M Next

Au fil des décennies, la firme basée à Munich a multiplié les projets de descendante de la mythique supercar M1, mais aucun n’a en fait vu le jour. Et il est peu probable que ce soit le cas au cours des prochaines années, alors que la tendance est plutôt à la rationalisation. BMW Blog évoque en revanche la possibilité d’une sportive radicale qui embarquerait un moteur thermique, à savoir un V8 4,4 litres qui serait conforme à la norme Euro 7. Mais rien n’a encore été confirmé.